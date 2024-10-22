Финалист чемпионата мира по боксу сенсационно вернулся в сборную Казахстана

Казахстанский боксер Абилхан Аманкул вернулся в состав национальной сборной. В последние годы он выступал в профессионалах, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, финалист чемпионата мира (2018) и Летних Азиатских игр (2018), бронзовый призер чемпионата мира (2017) находится на учебно-тренировочных сборах в составе национальной сборной Казахстана.

В интервью пресс-службе Казахстанской федерации бокса, сам боксер заявил так:

"Я выступал в профессиональном боксе. Там не было боев. Полтора года не выходил на ринг, но продолжал тренировки. Последние два месяца я отдыхал. Сейчас начал тренироваться вместе со сборной. Планирую выступить на чемпионате Казахстана, а дальше уже будет видно. Настрой хороший". Казахстанский боксер Абильхан Аманкул

В профессиональном боксе Аманкул провел 5 поединков. Одержал 4 победы и один бой завершился вничью.

Ранее появилась информация, что дзюдоист из Казахстана нокаутировал соперника из Индии на турнире по ММА.

