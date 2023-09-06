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"МанСити" узнал соперника по полуфиналу клубного чемпионата мира по футболу

Футбол КЧМ-2022 Жеребьевка Фото: Instagram/fifa
В Джидде (Саудовская Аравия) прошла жеребьевка клубного мирового первенства по футболу, по итогам которого действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА английский "Манчестер Сити" за выход в финал турнира сыграет с одним из представителей Северной Америки или Азии, сообщает Zakon.kz.

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Клубный ЧМ-2023 пройдет в Саудовской Аравии с 12 по 23 декабря. Лучший клуб Европы "Манчестер Сити" получил право начать данный турнир сразу с полуфинала, где его будет ждать победитель противостояния "Леон" (Мексика) – "Урава Ред Даймондс" (Япония).

Футбол Итоги Жеребьевки

Фото: Instagram/mancity

Если "горожане" узнали своих будущих соперников, то участники второго полуфинала клубного турнира пока не определены. Одним из кандидатов на это место претендует обладатель Кубка Либертадорес, который станет известен 4 ноября.

В полуфиналах южноамериканских состязаний сыграют "Бока Хуниорс" (Аргентина) – "Палмейрас" (Бразилия) и два бразильских коллектива "Интернасьонал" – "Флуминенсе".

А начнут нынешний мировой клубный турнир "Аль-Иттихад" (Саудовская Аравия) и новозеландский "Окленд Сити". Победитель этого поединка далее сыграет с "Аль-Ахли" из Египта, а победивший в этой паре станет последним полуфиналистом КЧМ-2023 и соперником представителя Южноамериканской конфедерации футбола.

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