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"Реал" и "МанСити" сразятся в четвертьфинале Лиги чемпионов-2024

Футбол Итоги Жеребьевки ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 16:59 Фото: Instagram/championsleague
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка пар 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона. По ее результатам самый титулованный клуб мира "Реал" встретится с действующим победителем турнира – "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

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По завершении церемонии жеребьевки все специалисты и болельщики прозвали поединок между "Реалом" и "Манчестер Сити" матчем "смерти". Главные фавориты Лиги чемпионов нынешнего сезона встретятся уже на ранней стадии плей-офф, и, к сожалению, кому-то из них придется покинуть турнир на стадии четвертьфинала. 

Не менее интересной и захватывающей болельщики видят встречу "Барселоны" и ПСЖ. Это будет сражение двух клубов, где выступал знаменитый аргентинец Лионель Месси. 

Таким образом, четвертьфинальные пары составлены следующим образом: 

  • "Арсенал" (Англия) – "Бавария" (Германия).
  • "Атлетико" (Испания) – "Боруссия" Дортмунд (Германия).
  • "Реал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия).
  • ПСЖ (Франция) – "Барселона" (Испания).

Первые матчи 1/4 финала самого престижного клубного турнира Европы пройдут 9 и 10 апреля, а ответные – 16 и 17 апреля.

Полуфиналы запланированы на 30 апреля и 1 мая, а также на 7 и 8 мая.

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2024 состоится 1 июня на знаменитом стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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