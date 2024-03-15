"Реал" и "МанСити" сразятся в четвертьфинале Лиги чемпионов-2024

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка пар 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона. По ее результатам самый титулованный клуб мира "Реал" встретится с действующим победителем турнира – "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

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По завершении церемонии жеребьевки все специалисты и болельщики прозвали поединок между "Реалом" и "Манчестер Сити" матчем "смерти". Главные фавориты Лиги чемпионов нынешнего сезона встретятся уже на ранней стадии плей-офф, и, к сожалению, кому-то из них придется покинуть турнир на стадии четвертьфинала.



Не менее интересной и захватывающей болельщики видят встречу "Барселоны" и ПСЖ. Это будет сражение двух клубов, где выступал знаменитый аргентинец Лионель Месси.

Таким образом, четвертьфинальные пары составлены следующим образом:

"Арсенал" (Англия) – "Бавария" (Германия).

"Атлетико" (Испания) – "Боруссия" Дортмунд (Германия).

"Реал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия).

ПСЖ (Франция) – "Барселона" (Испания).



Первые матчи 1/4 финала самого престижного клубного турнира Европы пройдут 9 и 10 апреля, а ответные – 16 и 17 апреля.



Полуфиналы запланированы на 30 апреля и 1 мая, а также на 7 и 8 мая.

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2024 состоится 1 июня на знаменитом стадионе "Уэмбли" в Лондоне.