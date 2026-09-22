Казахстанские гимнастки заняли девятое место в командной квалификации Азиады

Женская сборная Казахстана по спортивной гимнастике завершила выступление на Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое (Япония). В командной квалификации казахстанские спортсменки набрали 130,796 балла и заняли девятое место, сообщает Zakon.kz.

В личном многоборья Казахстан представляла Амели Мукушева. По итогам четырех упражнений она набрала 45,165 балла и заняла 18-е место.

Также представительницы сборной Казахстана выступили в квалификации на отдельных снарядах.

В опорном прыжке лучший результат среди казахстанок показала Дарья Ясинская, занявшая 10-е место. На разновысоких брусьях Амели Мукушева стала 29-й, Эвелина Ежова заняла 33-е место, Радмила Тарасова расположилась на 35-й позиции.

В упражнениях на бревне Мукушева показала 35-й результат, Ежова стала 37-й. В квалификации вольных упражнений Ясинская заняла 26-е место, Мукушева стала 33-й, Тарасова завершила соревнования на 44-й позиции.

По итогам квалификации представительницам Казахстана не удалось пробиться в финалы на отдельных снарядах.

23 сентября мужская сборная Казахстана примет участие в финале командных соревнований.

Ранее сообщалось, что Ерекешева блеснула на Гран-при в Чехии.