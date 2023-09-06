210 тысяч долларов за 70 секунд: сколько зарабатывают Головкин, Рахмонов и другие казахстанские звезды

Казахстанский боец Куат Хамитов громко анонсировал свой бой против известного российского бойца Александра Шлеменко. Поединок пройдет 29 сентября в Москве и, как заявил "Найман", "это самый большой гонорар в казахстанских MMA. Не думаю, что больше меня может кто-то получить".

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Zakon.kz собрал все, что надо знать о заработках казахстанских звезд бокса и MMA.

В казахстанском спорте говорить о заработках спортсменов не принято. Но в США и Европе все иначе. Там регулярно публикуются сведения о гонорарах бойцов за конкретный поединок. Иногда – с самой подробнейшей раскладкой.

Так, после мартовского боя Шавката Рахмонова против Джеффа Нила UFC официально сообщила, сколько выплатят казахстанцу.

Гонорар Рахмонова за этот бой составил 161 500 долларов:

30 000 долларов – гарантированный гонорар, 6000 долларов – спонсорский бонус, 25 500 долларов – 30% гонорара Нила за проваленное взвешивание, 100 000 долларов – удвоенный бонус за "Лучший бой вечера" (так как Нил не сделал вес).

Позднее с учетом выплат за процент с трансляций Шавкат рассказал, что его гонорар оказался "чуть больше 200 тысяч долларов." И уточнил: "Да, это мой чистый заработок. На самом деле бойцы моего уровня получают гораздо больше. Есть контракт, и его нужно выполнять, ничего не поделаешь."

Куат Хамитов на старте карьеры зарабатывал, по его собственному признанию, "немного": 2000 долларов за бой + бонус в размере 2 тысяч за победу. В 2019 году боец рассказал, что его самый большой гонорар в карьере на тот момент составил 30 тысяч долларов. Сейчас, перед поединком со Шлеменко, "Найман" гордится, что во время переговоров сумма контракта увеличилась в три раза в сравнении с первоначальным предложением, но от конкретики воздержался.

В боксе суммы иные, чем в MMA. И далеко не звездные боксеры могут получать больше, чем звездный Шавкат Рахмонов. В 2021 году Prosport сообщил, что боксер Турсынбай Кулахмет за свой третий бой на профи-ринге, который продлился 70 секунд, заработал 210 тысяч долларов.

Впрочем, не всем начинающим бойцам так везет. Канат Ислам долгое время дрался за 100 долларов за бой: об этом он откровенно рассказал в интервью "Хабару". Очень высоко котирующийся средневес Мейирим Нурсултанов также получал немного: за бой в 2019 году против мексиканца Оливаса он получил 12 500 долларов.

Единственный на данный момент чемпион мира из Казахстана, по общепризнанной версии, Жанибек Алимханулы зарабатывает побольше, но не баснословно много.

Инсайдер Дэн Рафаэль обнародовал гонорар Алимханулы в титульном поединке против Стивена Батлера: 300 тысяч долларов.

Геннадий Головкин уже год не выходит в ринг. Он отказался от всех чемпионских титулов. Но о его заработках продолжают ходить легенды. И заметно, какого прогресса добился GGG за 10 лет карьеры. Если в 2013-м после "кровавой бани" с Росадо он получил 350 тысяч долларов, то против Даниэля Гила год спустя его гонорар составил уже 750 тысяч долларов. В феврале 2015-го за бой с Мюррэем ему выплатили 1,1 млн долларов. С тех пор его заработки составляли не менее шести нулей. И первой цифрой чаще всего была не единица:

Бой против американца Вилли Монро-младшего. Гонорар: 1,5 миллиона долларов.

Бой против канадца Давида Лемье. Гонорар: 2 миллиона долларов.

Победа над американцем Домиником Уэйдом. Гонорар: 2 миллиона долларов.

Победа над Келлом Бруком. Гонорар: 4 миллиона долларов.

Победа над Джейкобсом Гонорар: 2,5 миллиона долларов.

Три боя с Саулем Альваресом принесли Головкину наивысший заработок в карьере: от 15 до 20 миллионов долларов за поединок.