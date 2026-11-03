Ближайший итальянский соперник "Кайрата" по Лиге конференций разгромлен дома
Для хозяев поля это был подготовительный матч к третьему туру общего этапа Лиги конференций УЕФА, в ходе которого они 5 ноября примут у себя дома казахстанский "Кайрат".
Однако "Бергамо Кальчо" огорчила своих тифози и не удержала натиск гостевой дружины, пропустив три безответных мяча в свои ворота.
"Крестоносцы" открыли счет перед уходом на перерыв, когда отличился полузащитник Джованни Фаббиан. Гости увеличили свое преимущество сразу после отдыха – им помог автогол защитника "Аталанты" Давиде Дзаппакоста.
Вскоре жирную и разгромную точку поставил форвард Симоне Лонтани – 0:3.
В итоге "Парма" после этого гостевого успеха покидает последние позиции в таблице Серии А. "Аталанта", в свою очередь, не может выиграть в чемпионате на протяжении последних четырех матчей.
Команда Маурицио Сарри перед встречей с "Кайратом" занимает 13-е место в рейтинге лучших итальянских дружин с активом в 11 очков.
На вершине турнирной таблицы Серии А ныне красуется "Лацио", у которого девять побед и всего лишь одна ничья.