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Спорт

Ближайший итальянский соперник "Кайрата" по Лиге конференций разгромлен дома

Футбол Победа Аталанта, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 10:52 Фото: Instagram/parmacalcio1913
Недавний аутсайдер Серии А – футбольный клуб "Парма" неожиданно и уверенно победил "Аталанту" в рамках выездного матча 10-го тура чемпионата Италии со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

Для хозяев поля это был подготовительный матч к третьему туру общего этапа Лиги конференций УЕФА, в ходе которого они 5 ноября примут у себя дома казахстанский "Кайрат".

Однако "Бергамо Кальчо" огорчила своих тифози и не удержала натиск гостевой дружины, пропустив три безответных мяча в свои ворота.

"Крестоносцы" открыли счет перед уходом на перерыв, когда отличился полузащитник Джованни Фаббиан. Гости увеличили свое преимущество сразу после отдыха – им помог автогол защитника "Аталанты" Давиде Дзаппакоста.

Вскоре жирную и разгромную точку поставил форвард Симоне Лонтани – 0:3.

В итоге "Парма" после этого гостевого успеха покидает последние позиции в таблице Серии А. "Аталанта", в свою очередь, не может выиграть в чемпионате на протяжении последних четырех матчей.

Команда Маурицио Сарри перед встречей с "Кайратом" занимает 13-е место в рейтинге лучших итальянских дружин с активом в 11 очков.

На вершине турнирной таблицы Серии А ныне красуется "Лацио", у которого девять побед и всего лишь одна ничья.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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