Сборная Казахстана по настольному теннису отобралась на командный ЧМ-2024

Казахстанские мастера малой ракетки обеспечили себе путевку на командное мировое первенство будущего года, пробившись в четвертьфинал чемпионата Азии-2023, который проходит в корейском Пхенчхане, сообщает Zakon.kz.

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Как передает пресс-служба Федерации настольного тенниса Казахстана (ФНТК), мужская и женская команды РК пробились в основную сетку континентального первенства, одолев соперников из Бангладеш, Непала, Пакистана, Кыргызстана и Узбекистана (всех со счетом 3:0), а также Таиланда (3:2). В четвертьфинале казахстанская сборная уступила хозяевам ЧА-2023, сборной Южной Кореи, которая на последних трех чемпионатах мира выигрывала бронзовые медали. Наши девушки на этой стадии проиграли бронзовым призерам ЧМ-2018 – команде Гонконга.



"Наша команда попала в восьмерку лучших и отобралась на чемпионат мира. Это лучший результат в Центральной Азии. В этом году сюда приехали очень сильные спортсмены, у китайцев выступает пятикратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира Ма Лонг, а в сборной Южной Кореи – многократный чемпион Азии Ли Сан Су", – сообщил Данил Пак, генеральный секретарь ФНТК.

Казахстанские теннисисты хорошо проявили себя на соревнованиях. Алан Курмангалиев и Кирилл Герасименко сыграли несколько хороших матчей со сборной Кореи, уступив лишь в последнем сете – 2:3. Мужская и женская сборные Казахстана смогли выйти из своих подгрупп под первым номером, это тоже хороший показатель для континентального первенства.

Тем временем женская сборная Китая стала победителем 26-го чемпионата Азии, обыграв в финале Южную Корею – 3:0. У мужчин за золотые медали турнира поспорят представители четырех государств: в полуфиналах Корея встретится с Китаем, а Индия сразится с Китайским Тайбэем (Тайвань).

В июне сообщалось, что Алматы примет первый в Казахстане турнир по шоудауну – настольному теннису для людей с нарушениями зрения.