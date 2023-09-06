Сейчас или никогда! По мнению экспертов, сборную Казахстана ждут решающие матчи

Своими мнениями о битвах нашей сборной с финнами и североирландцами поделились известные люди из мира футбола – как казахстанские, так и зарубежные.

7 и 10 сентября в Астане пройдут очередные игры отборочного цикла Евро-2024 в группе Н. Сборной Казахстана предстоит первая встреча с финской командой, а также с футболистами Северной Ирландии, которых ранее наши игроки сенсационно победили на их же поле.



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По мнению аналитиков Olimpbet, Финляндия не видится безоговорочным фаворитом: П1 – 3.68, Х – 3.33, П2 – 2.12. А в линии на игру с североирландцами и вовсе небольшой перевес в сторону победы хозяев: П1 – 2.73, Х – 3.13, П2 – 2.78.

Но что в преддверии крайне ответственных для Казахстана матчей думают эксперты из мира футбола?

Станислав Черчесов: чемпион СССР, четвертьфиналист ЧМ-2018:

"Я слежу за казахстанским футболом, ведь там работает мой брат Магомед Адиев. Он сделал очень хорошую команду, идет к цели, и очень хочется верить, что добьется успеха. Предстоящие матчи станут определяющими, так как сейчас самая середина отборочного цикла. С финнами вам будет очень тяжело. Со сборной России мы играли против них на Евро-2020, победили, но с огромным трудом, это хорошо обученная команда. Северная Ирландия едет в Казахстан за реваншем, и очень важно, в каком состоянии она приедет. Британцы всегда отличаются особой боевитостью, но они могут не слишком серьезно отнестись к разнице во времени и искусственному газону "Астана Арены", и тогда у вас будут все шансы их повторно обыграть. В свое время Шотландия не учла эти факторы, крупно проиграла Казахстану, но здорово тогда помогла сборной России. Мы учли все нюансы, поняли, что не надо делать, и избежали ошибок шотландцев. Сейчас же я желаю сборной Казахстана и моему брату Магомеду Адиеву победить в обоих матчах, а потом и выйти на Евро-2024".

Аскар Кожабергенов: экс-игрок ФК "Кайрат", бывший тренер молодежной сборной Казахстана:

"Безусловно, ближайшие матчи станут определяющими для нашей сборной. После них станет ясно, можем ли мы рассчитывать на что-то серьезное по окончании отборочного цикла. Соперники очень непростые. Может быть, в начале квалификации некоторые не воспринимали всерьез сборную Казахстана как одного из претендентов на выход из группы. Но сейчас мы в лидерах, и теперь все смотрят на нас совершенно иначе, готовятся к нам по-другому. Обязательно нужно побеждать дома, а потом уже постараться зацепиться за очки в октябрьских играх на выезде. Вот тогда уже будут реальные шансы попасть на Евро. Болельщики поверили в свою сборную и теперь ждут от нее только побед. Будем болеть и надеяться на наших парней".

Андрей Чернышов: чемпион Европы 1990 года среди молодежных сборных, участник Евро-1992, бывший тренер ФК "Акжайык":

"У Казахстана впервые появился реальный шанс пробиться в финальную часть чемпионата Европы, и если ваша сборная и дальше будет играть так уверенно, ее никто не сможет остановить. Это всегда хорошо, когда все зависит от самих себя, а не надо оглядываться на результаты соперников. Но ведь и финны набрали столько же очков, сколько и Казахстан, они вместе и лидируют в группе. Сборная Финляндии всегда считалась крепким соперником, в последнее время эта команда еще прибавила и уже даже выходила на Евро. Что касается Северной Ирландии, то эта сборная традиционного британского плана, физически мощная, и ее нельзя причислить к аутсайдерам европейского футбола, она традиционно доставляет неприятности фаворитам. Но я думаю, что у Казахстана очень хорошие шансы одержать две победы в домашних матчах при поддержке трибун. Такого реального шанса попасть в финальную стадию европейского первенства больше может и не представиться. Все в их руках и ногах, желаю удачи моим казахским друзьям".

Самат Смаков: рекордсмен сборной Казахстана по числу проведенных матчей:

"Наша сборная будет играть дома, при полном стадионе. Ожидания? Не сомневаюсь, что пацаны выйдут заряженными на борьбу, с желанием доказать, что они не просто так находятся наверху таблицы. Парни сами себе задрали планку, вот теперь они должны ее держать, соответствовать высоким требованиям и ожиданиям болельщиков. Нас ждут очень интересные матчи. В нашу пользу родные стены, горячая поддержка зрителей и, что скрывать, искусственный газон "Астана Арены", который нередко помогал сборной Казахстана. При своих болельщиках надо играть не просто уверенно, а нагло. Конечно, жду побед в обоих матчей. Думаю, если удачно сыграем с финнами, то с Северной Ирландией проблем не будет. Но на Финляндию необходимо выйти, как на последний бой! Алға, Қазақстан!"

Андрей Аршавин: экс-футболист "Зенита", "Арсенала" и "Кайрата", бронзовый призер Евро-2008:

"Уж не знаю как, но Магомеду Адиеву удалось нормализовать состав и сделать сборную Казахстана конкурентоспособной в Европе. Налажена дисциплина в команде, плюс игроки, которые имеют опыт выступления за границей – Нуралы Алип, Бахтиер Зайнутдинов, Ян Вороговский – их талант реализовался. Сейчас они находятся в таком возрасте, когда уже не молодые, но и не совсем старые, а в самом соку. И не будем забывать о преимуществе искусственного поля, которое Казахстан всегда использовал. Почему бы ему не использовать его сейчас? Возможность выиграть у Финляндии и Северной Ирландии? Почему бы нет! Насколько реален выход на Евро-2024? В связи с увеличением числа участников отвечу так же – почему нет?! Все реально!"

Андрей Карпович: автор первого гола сборной Казахстана под эгидой УЕФА, бывший главный тренер национальной команды:





"Ожидаю два очень интересных матча. Они будут определяющими, причем не только для нас, но и для соперников. И хочется верить, что у команды все получится – есть такая уверенность. Может быть, сборная Казахстана играет и не шедеврально, но главное то, что у ребят появилась уверенность в своих силах, и с каждой игрой добавляется вера в то, что можно выполнить поставленную задачу. Матч с финнами – это ведь встреча двух лидеров группы, поэтому жду сложной игры. В родных стенах, при поддержке своих болельщиков, в наших реалиях – я имею в виду синтетический газон – с огромным желанием и уже появившимися амбициями, думаю, нам по силам добиться нужного результата. А нужный результат для меня – это, конечно же, победа! Да, у Финляндии очень сильная команда, ряд футболистов выступает в топ-лигах. Но тем интереснее этот соперник. От результата матча с финнами во многом будет зависеть и то, как Казахстан подойдет к встрече с Северной Ирландией. Прежде всего – психологический фон, а также физическое состояние, ведь на положительных эмоциях восстанавливаешься намного быстрее, да и лететь потом никуда не надо, это огромный плюс для нас. Верю, что наши ожидания команда способна подкрепить результатом, вижу настрой общественности. Народ поверил в свою сборную, и это самое главное, это придаст сборной Казахстана еще больше сил. Конечно, и груз ответственности будет бешеный, но мы, как никогда, близки к чему-то серьезному, поэтому я рассчитываю на положительный исход в обоих матчах".