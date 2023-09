Лучший баскетболист НБА не спас Словению от проигрыша Канаде на ЧМ-2023

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!



Как и в предыдущих встречах ЧМ-2023, главную скрипку у канадцев играл их лидер Шэй Гилджес-Александер, который помог своему коллективу обыграть Словению со счетом 100:89. Канадский баскетболист набрал 31 очко и 10 подборов.

Почти ничем не смог помочь своей команде лучший баскетболист НБА прошлого сезона, разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич. Он жестко отзывался в адрес судей и руководителей FIBA во время матча против Канады.

Luka Doncic made a money sign gesture toward the VIP tribune where the FIBA executives were seated.



This gesture followed a highly emotional reaction from the crowd and the Slovenia team due to a foul call on RJ Barrett.