Лучший баскетболист НБА не спас Словению от проигрыша Канаде на ЧМ-2023

Завершились поединки 1/4 финала Чемпионата мира по баскетболу 2023 года. В одном из этих матчей баскетболисты Канады, продолжающие свою сенсационную победную серию, обыграли Словению, в чьей сборной представлен самый ценный игрок прошлого сезона NBA Лука Дончич, сообщает Zakon.kz.

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Как и в предыдущих встречах ЧМ-2023, главную скрипку у канадцев играл их лидер Шэй Гилджес-Александер, который помог своему коллективу обыграть Словению со счетом 100:89. Канадский баскетболист набрал 31 очко и 10 подборов.





Почти ничем не смог помочь своей команде лучший баскетболист НБА прошлого сезона, разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич. Он жестко отзывался в адрес судей и руководителей FIBA во время матча против Канады.

Luka Doncic made a money sign gesture toward the VIP tribune where the FIBA executives were seated.



This gesture followed a highly emotional reaction from the crowd and the Slovenia team due to a foul call on RJ Barrett. — Donatas Urbonas (@Urbodo) September 6, 2023

В конце игры лидера словенцев удалили с площадки за второй технический фол. Звездный баскетболист отметился 26 очками, четырьмя подборами, пятью передачами и двумя перехватами. После матча он прокомментировал его исход, признав заслуженную победу канадцев.

"Все понимают, почему я был расстроен. Знаю, что часто жалуюсь, но не думаю, что это справедливо. Против меня играли очень жестко, но говорить такое было несправедливо. Уважаю Диллона Брукса, он играет очень жестко и делает это очень хорошо. Поздравляю Канаду. Они сыграли великолепно и очень жестко. За них выступает один из лучших игроков в мире. Горжусь своей командой, все выложились на 100%, мы должны вернуться в раздевалку с высоко поднятой головой. Я горжусь нами. Мы были близки к победе, мне нужно лучше контролировать свои эмоции". Лука Дончич, игрок сборной Словении

В других четвертьфиналах ЧМ-2023 зафиксированы следующие результаты:

Германия – Латвия, 81:79;

Литва – Сербия, 68:87;

США – Италия, 100:63.







Таким образом, Канада впервые в истории пробилась в полуфинал чемпионата мира, где сразится с Сербией. Другую путевку в финал разыграют США и Германия. Эти противостояния пройдут 8 сентября.

Мировое первенство завершится 10 сентября. Действующий чемпион мира – сборная Испании, которая не смогла пробиться в четвертьфинал, завершив выступление на втором групповом этапе. Победа над испанцами также стала делом рук канадских баскетболистов.