Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанские шахматистки вышли в четвертьфинал командного ЧМ-2023

Шахматы Четвертьфинал ЧМ-2023 Фото: fide.com
Женская сборная Казахстана продолжает успешное шествие на командном мировом первенстве в польском Быдгоще. К данному часу наши шахматистки одержали 4 победы подряд и гарантировали себе выход в восьмерку сильнейших команд планеты, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

В третьем круге мирового первенства казахстанки обыграли представительниц Франции со счетом 2,5:1,5, передает пресс-служба FIDE. Выигрышными очками отличились Меруерт Камалиденова и Амина Каирбекова, Бибисара Асаубаева сыграла вничью, только Асель Серикбай не смогла обыграть свою французскую соперницу Митру Хеязипур. 

Шахматы ЧМ-2023 Четвертьфинал

Фото: Instagram/bibisarachess

В 4-м раунде этих престижных соревнований казахстанские шахматистки одолели дружину из Украины – 2,5:1,5. Успех нашей команде принесли Бибисара Асаубаева и Алуа Нурманова, которые заставили капитулировать своих соперниц. Меруерт Камалиденова разошлась миром с Натальей Букса, а Амина Каирбекова проиграла Наталье Жуковой.

Таким образом, женская сборная Казахстана за один тур до окончания группового этапа досрочно пробилась в четвертьфинал командного ЧМ-2023, набрав 8 очков. И в заключительном раунде наши шахматистки встретятся со сборной Грузии, которая идет на второй позиции подгруппы А, имея в своем активе 6 баллов.  

Читайте также

Главный футбольный фестиваль – теперь в Астане

Казахстан опустился на 4 место в таблице отбора Евро-2024 по футболу

Геннадий Головкин возвращается в Казахстан

Куандык Шынасилов
Бибисара Асаубаева
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
200 предпринимателей подали жалобу на акима Талдыкоргана
Более 200 человек написали заявление на акима Талдыкоргана
отопление
Когда в Астане дадут отопление, рассказали в акимате
На качество строящегося жилья пожаловались астанчане
Кривой потолок и окна без монтажной пены: жители Астаны пожаловались на качество строительства
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления