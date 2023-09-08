Казахстанские шахматистки вышли в четвертьфинал командного ЧМ-2023

Женская сборная Казахстана продолжает успешное шествие на командном мировом первенстве в польском Быдгоще. К данному часу наши шахматистки одержали 4 победы подряд и гарантировали себе выход в восьмерку сильнейших команд планеты, сообщает Zakon.kz.

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В третьем круге мирового первенства казахстанки обыграли представительниц Франции со счетом 2,5:1,5, передает пресс-служба FIDE. Выигрышными очками отличились Меруерт Камалиденова и Амина Каирбекова, Бибисара Асаубаева сыграла вничью, только Асель Серикбай не смогла обыграть свою французскую соперницу Митру Хеязипур.





Фото: Instagram/bibisarachess

В 4-м раунде этих престижных соревнований казахстанские шахматистки одолели дружину из Украины – 2,5:1,5. Успех нашей команде принесли Бибисара Асаубаева и Алуа Нурманова, которые заставили капитулировать своих соперниц. Меруерт Камалиденова разошлась миром с Натальей Букса, а Амина Каирбекова проиграла Наталье Жуковой.

Таким образом, женская сборная Казахстана за один тур до окончания группового этапа досрочно пробилась в четвертьфинал командного ЧМ-2023, набрав 8 очков. И в заключительном раунде наши шахматистки встретятся со сборной Грузии, которая идет на второй позиции подгруппы А, имея в своем активе 6 баллов.