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Нганну и Фьюри провели дуэль взглядов за 50 дней до боя

Бокс Бой Дуэль взглядов Фото: Instagram/toprank
В Лондоне (Великобритания) прошла пресс-конференция в преддверии захватывающего поединка 2023 года между британцем Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну из Камеруна, сообщает Zakon.kz.

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В рамках данного мероприятия два знаменитых спортсмена провели дуэль взглядов, на котором оба обменялись шутками в адрес друг друга, чем рассмешили всех собравшихся.

Уникальный боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии. Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поднимется на ринг против дебютанта в профессиональном боксе. Но надо учитывать, что экс-чемпион UFC Нганну в тяжелом весе является одним из самых опасных файтеров ММА на планете. И болельщики с нетерпением ждут битвы двух грозных бойцов. 

По мнению специалистов в области профессионального бокса, Фьюри выглядит в этом бою явным фаворитом, и не дают никаких шансов Нганну. Однако экс-чемпиона UFC вообще ничего не интересует, он уверен в своем успехе.

Фрэнсис серьезно подошел к предстоящему поединку и сразу же после официального объявления приступил к тренировкам. Помимо всего, сейчас в его тренерском штабе трудится один из легендарных и знаменитых боксеров Майк Тайсон. "Железный Майк" верит в успех своего подопечного и ждет сенсации через 50 дней на ринге Эр-Рияда (Саудовская Аравия).

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