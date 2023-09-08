Нганну и Фьюри провели дуэль взглядов за 50 дней до боя

В Лондоне (Великобритания) прошла пресс-конференция в преддверии захватывающего поединка 2023 года между британцем Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну из Камеруна, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!



В рамках данного мероприятия два знаменитых спортсмена провели дуэль взглядов, на котором оба обменялись шутками в адрес друг друга, чем рассмешили всех собравшихся.



Уникальный боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии. Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поднимется на ринг против дебютанта в профессиональном боксе. Но надо учитывать, что экс-чемпион UFC Нганну в тяжелом весе является одним из самых опасных файтеров ММА на планете. И болельщики с нетерпением ждут битвы двух грозных бойцов.

По мнению специалистов в области профессионального бокса, Фьюри выглядит в этом бою явным фаворитом, и не дают никаких шансов Нганну. Однако экс-чемпиона UFC вообще ничего не интересует, он уверен в своем успехе.

Фрэнсис серьезно подошел к предстоящему поединку и сразу же после официального объявления приступил к тренировкам. Помимо всего, сейчас в его тренерском штабе трудится один из легендарных и знаменитых боксеров Майк Тайсон. "Железный Майк" верит в успех своего подопечного и ждет сенсации через 50 дней на ринге Эр-Рияда (Саудовская Аравия).