Фьюири и Нганну провели дуэль взглядов перед поединком

Выиграйте iPhone 15, став зрителем нового шоу на YouTube-канале Olimpbet Play! Убойный турнир UFC 294, развлекательный парк Ferrari World и другие приключения казахстанцев в Абу-Даби. Подпишитесь на канал и участвуйте в розыгрыше топового смартфона!

Британский чемпион WBC Тайсон Фьюри и экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (Камерун) сразятся по правилам бокса.

The BADDEST finally face off 😤 @Tyson_Fury and @francis_ngannou are locked in. #BattleOfTheBaddest | Saturday | TNT Sports Box Office pic.twitter.com/zQjnTAR5ed

Данный поединок состоится 28 октября в Эр-Рияде (ОАЭ). Представитель смешанных единоборств Нганну дебютирует как боксер против Фьюири.

По сообщениям некоторых источников, бойцы за будущий поединок получат серьезные гонорары. Тайсон положит в карман 50 млн долларов, а Фрэнсис обогатится на 10 млн. К этому дню у британца 34 встречи на профессиональном ринге, 33 победы и 1 ничья. Камерунский файтер провел 20 боев в клетке, 17 побед и три поражения.

The WBC’s new special WBC 'Riyadh Champion' belt which will be awarded to the winner of Tyson Fury vs Francis Ngannou on Saturday night… pic.twitter.com/MA7xluzaxp

К этом бою WBC подготовил специальный пояс, который назвали "Чемпион Эр-Рияда", и его получит победитель данного боксерского поединка.

Great to see you this week my brother @Cristiano and thank you for inviting me and my family out to @AlNassrFC game



See you Saturday #FuryNgannou pic.twitter.com/LftXiim0Or