Илья Ильин и его беременная жена поблагодарили казахстанцев

Самый знаменитый штангист Казахстана, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин сегодня, 8 сентября 2023 года, опубликовал видеоролик с беременной женой, сообщает Zakon.kz.

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"Друзья, всем огромное спасибо за ваши поздравления! Нам очень приятно, и мы чувствуем вашу теплоту!... Мы просто счастливы, мы очень рады тому, что у нас будет лялечка", – поблагодарили казахстанцев Илья и Татьяна Ильины, которые недавно рассказали, что ждут ребенка.

Также жена спортсмена объяснила, почему они решили рассказать о беременности в социальных сетях. По ее словам, большинство комментаторов порадовались счастью будущих родителей, но один комментарий звучал следующим образом: "Жить нужно тише, зачем вы все показываете?"

"Но на самом деле, когда пишут девочки и говорят: "Спасибо, мне казалось, что жизнь закончена, что ничего хорошего впереди нет. И когда на вас смотришь, веришь, что все получится". И когда через некоторое время пишут: "Я с парнем познакомилась, боялась, что он меня младше, но у нас такие классные отношения". Люди делятся историями, как посещают Бекет-ата и после долгих лет, когда не получалось завести деток, у них есть детки, и ты думаешь: "Да, в каких-то моментах счастье любит тишину, но счастьем нужно делиться, чтобы люди видели, что так бывает"... Когда ты ее (хорошую энергию. – Прим. ред.) даришь, выпускаешь, вокруг тебя тоже все налаживается, потому что люди прям делятся: "У нас вот это получилось, вот это получилось". И так приятно становится", – пояснила Татьяна Ильина.

Мечеть Бекет-ата – культово-мемориальный памятник XVII века в Каракиянском районе Мангистауской области.

4 сентября 2023 года самый знаменитый штангист Казахстана, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин объявил своим поклонникам, что вскоре станет отцом во второй раз. Радостной новостью на своей личной странице в Instagram поделилась жена спортсмена Татьяна.

Материал по теме Тяжелоатлет Илья Ильин и его супруга ждут ребенка

Будущий ребенок Ильина – от второго брака. Спортсмен женился во второй раз в начале 2023 года. Сейчас его супруга – столичная предпринимательница Татьяна. От первой жены прославленного штангиста, выступавшей за сборную Казахстана гандболистки Натальи Кулаковой, у него есть дочь Милана.