Илья Ильин опубликовал первое семейное видео после выписки из больницы
Фото: Instagram/ilyailyinforever
Самый знаменитый штангист Казахстана, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин после перенесенной операции на колене опубликовал первое видео после выписки, сообщает Zakon.kz.
На кадрах спортсмен вместе с супругой Татьяной Ильиной сидят за столом у родителей. Илья поблагодарил маму за "классные чебуреки".
"Огромное спасибо нашим матерям и отцам за то, что воспитали нас и были рядом! Всем доброго вечера, друзья! Как же хорошо у родителей! Спасибо нашим мамам и папам за то, что они вырастили и воспитали нас, и просто за то, что они есть!" – подписал пост в Instagram Ильин.
Тяжелоатлет провел в больнице 4 дня. Своим подписчикам он пообещал, что откроет новую рубрику на тему реабилитации.
"Все хорошо, друзья. Спасибо. Движение идет. С завтрашнего дня начинаю реабилитацию. Буду отправлять, скидывать. Новая рубрика будет – реабилитация моего колена после сшивания мениска". Илья Ильин
Ранее сообщалось, что тяжелоатлет Илья Ильин перенес экстренную операцию.
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