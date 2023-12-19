Илья Ильин опубликовал первое семейное видео после выписки из больницы

Фото: Instagram/ilyailyinforever

Самый знаменитый штангист Казахстана, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин после перенесенной операции на колене опубликовал первое видео после выписки, сообщает Zakon.kz.

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