Как столичные болельщики смогут без заторов доехать на матч Казахстан –Северная Ирландия

В Астане завтра, 10 сентября, усилят работу общественного транспорта до стадиона "Астана Арена", так как вечером пройдет матч квалификации Евро-2024 между сборной Казахстана и Северной Ирландии, сообщает Zakon.kz.

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Для удобства болельщиков и с целью минимизации заторов с пяти перехватывающих парковок в 17:30 будут организованы специальные шаттл-автобусы с обратным вывозом:

парковка "Столичный цирк";

парковка СК "Казахстан";

парковка Мечеть "Әзірет Сұлтан";

парковка Мечеть "Әбу Насыр Әл-Фараби" (Нұр-Астана);

парковка Дворец "Жастар".

После окончания игры болельщики футбола также могут уехать на дополнительных городских и пригородных маршрутах: №10, 12, 21, 26, 28, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303, которые будут ожидать на остановках по проспекту Кабанбай батыра.

"Призываем всех автолюбителей на период проведения футбольного матча воспользоваться общественным транспортом. Стоимость проезда – 90 тенге. Оплата производится безналичным способом: транспортной картой либо сканированием QR-кода. Также действительны льготные транспортные карты", – отметили в City Transportation Systems.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана уступила Финляндии в матче отбора Евро-2024.