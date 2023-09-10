Болельщики восхитили Казнет, убрав за собой мусор после матча Казахстан – Северная Ирландия
Фото: gov.kz
Вечер воскресенья выдался особенным для казахстанских любителей спорта. Сегодня сборная страны принимала дома в Астане команду из Северной Ирландии в рамках квалификации ЕВРО-2024. 10 сентября на стадионе "Астана Арена" был аншлаг, были выкуплены почти 30 тыс. билетов, сообщает Zakon.kz.
Казахстанцы пришли поддержать отечественную сборную.
Восхитила не только активность болельщиков, но и их осознанность и единение. Ведь после завершения матча они не стали сразу покидать трибуны, а взялись собирать мусор вокруг.
Фото: gov.kz
К уборке присоединились как активисты, волонтеры КГУ "Астана Жастары", так и все неравнодушные болельщики.
Эта инициатива не осталась без внимания известных блогеров и пользователей социальных сетей. Они поделились фотографиями убирающих стадион в своих аккаунтах.
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