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Болельщики восхитили Казнет, убрав за собой мусор после матча Казахстан – Северная Ирландия

болельщики убрали за собой мусор Фото: gov.kz
Вечер воскресенья выдался особенным для казахстанских любителей спорта. Сегодня сборная страны принимала дома в Астане команду из Северной Ирландии в рамках квалификации ЕВРО-2024. 10 сентября на стадионе "Астана Арена" был аншлаг, были выкуплены почти 30 тыс. билетов, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы пришли поддержать отечественную сборную.

Восхитила не только активность болельщиков, но и их осознанность и единение. Ведь после завершения матча они не стали сразу покидать трибуны, а взялись собирать мусор вокруг.

сбор мусора

Фото: gov.kz

К уборке присоединились как активисты, волонтеры КГУ "Астана Жастары", так и все неравнодушные болельщики.

Эта инициатива не осталась без внимания известных блогеров и пользователей социальных сетей. Они поделились фотографиями убирающих стадион в своих аккаунтах.

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