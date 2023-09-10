Главного тренера сборной Германии уволили после поражения команды

Пресс-служба Немецкого футбольного союза заявила о том, что Ханс-Дитер Флик отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Германии по футболу, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!



Согласно опубликованной информации, специалист был уволен после разгромного поражения от сборной Японии в товарищеском матче со счетом 1:4, состоявшемся 9 сентября.

"Комитеты были едины в желании создать новый импульс после череды разочаровывающих результатов. Нужны оптимизм и уверенность в преддверии домашнего чемпионата Европы", – заявил глава DFB Бернд Нойендорф.

Флик возглавил сборную Германии в 2021 году после успешного периода работы в мюнхенской "Баварии", с которой он сделал требл в 2020 году. Под его руководством немцы неудачно выступили на чемпионате мира в Катаре, не сумев преодолеть групповую стадию турнира.

Исполнять обязанности главного тренера перед предстоящей товарищеской игрой против сборной Франции будет Руди Келлер.

Ранее сообщалось, что Казахстан обыграл Северную Ирландию и вернул себе лидерство в подгруппе H.