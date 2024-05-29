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Президент "Барселоны" представил нового главного тренера

Футбол Назначение Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 19:27 Фото: Instagram/fcbarcelona
28 мая глава каталонской "Барселоны" Хуан Лапорта познакомил команду с ее новым наставником. У руля "блауграны" встал немецкий специалист Ханс-Дитер Флик, сообщает Zakon.kz.

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Как передает пресс-служба "сине-гранатовых", контракт с 59-летним наставником подписан до 30 июня 2026 года. До прихода в "Барселону" Флик тренировал сборную Германии.

По информации некоторых СМИ, заработная плата немецкого тренера в "Барсе" составит около 3 млн евро. Также в контракте прописаны хорошие вознаграждения в случае завоевания титулов.

Флик может еще заработать дополнительно 1 млн евро, если выиграет Лигу чемпионов, плюс 750 тыс. евро за победу в Ла Лиге.

25 мая "Барселона" досрочно расторгла контракт с Хави из-за его высказываний про финансовую нестабильность клуба по сравнению с грандами европейского клуба.  

Спустя время Хави отказался от денежной компенсации за досрочный разрыв соглашения. 

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