Токаев прокомментировал победную игру сборной Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Instagram прокомментировал победную игру сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"С удовольствием посетил футбольный матч нашей сборной с сильной командой Северной Ирландии. Игра была интересной и напряженной. Казахские футболисты в упорной игре одержали заслуженную победу со счетом 1:0. Рад за сборную команду Казахстана и многотысячную армию болельщиков", – написал глава государства.

Также он отметил инициативу волонтеров из "Астана Жастары" и других организаций, а также отдельных граждан, активистов, которые остались после матча на стадионе и убрали мусор с трибун.

"Горжусь нашими спортсменами-футболистами и нашей замечательной молодежью, – написал глава государства.

10 сентября стартовали матчи 6-го тура отборочного раунда Чемпионата Европы 2024 года по футболу в подгруппе H. В Астане казахстанская сборная принимала команду Северной Ирландии и одержала победу со счетом 1:0. Токаев лично поздравил национальную сборную Казахстана по футболу с победой.

