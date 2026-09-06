Токаев поздравил сборную Казахстана с триумфом на Играх кочевников

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил национальную сборную Казахстана с успешным выступлением на VI Всемирных играх кочевников, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент подчеркнул, что это достижение стало возможным благодаря высокой самоотдаче, трудолюбию и железной воле наших атлетов.

Глава государства выразил признательность чемпионам и призерам, тренерскому штабу и всем специалистам, благодаря которым укрепляется международный авторитет Казахстана как страны, где культивируются национальные виды спорта.

Касым-Жомарт Токаев пожелал нашим спортсменам новых ярких достижений на самых престижных спортивных состязаниях.

Ранее сообщалось, что Токаев пообещал наградить чемпионов Всемирных игр кочевников.