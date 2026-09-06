Токаев поздравил сборную Казахстана с триумфом на Играх кочевников
Фото: Instagram/turizm_sport_ministrligi
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил национальную сборную Казахстана с успешным выступлением на VI Всемирных играх кочевников, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, президент подчеркнул, что это достижение стало возможным благодаря высокой самоотдаче, трудолюбию и железной воле наших атлетов.
Глава государства выразил признательность чемпионам и призерам, тренерскому штабу и всем специалистам, благодаря которым укрепляется международный авторитет Казахстана как страны, где культивируются национальные виды спорта.
Касым-Жомарт Токаев пожелал нашим спортсменам новых ярких достижений на самых престижных спортивных состязаниях.
Ранее сообщалось, что Токаев пообещал наградить чемпионов Всемирных игр кочевников.
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