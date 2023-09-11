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Матч главных конкурентов Казахстана завершился победой Дании

Футбол Отбор Евро-2024 Фото: kff.kz
Поздно вечером 10 сентября состоялись матчи шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года в подгруппе H. В центральном поединке датские футболисты на выезде были сильнее финской дружины со счетом 1:0. Они занимают второе место в турнирной таблице, сообщает Zakon.kz.

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Обе команды являются основными конкурентами сборной Казахстана в таблице подгруппы H за попадание на европейское первенство будущего года. Как уже известно, весной этого года подопечные Магомеда Адиева сенсационно обыграли в Астане датский коллектив со счетом 3:2, проигрывая по ходу игры – 0:2.

А финнам наша дружина проиграла 7 сентября на своей арене – 0:1. И данное противостояние между Финляндией и Данией было очень важно для всех конкурирующих сборных. Удача в данном сверхважном матче была на стороне датской команды, благодаря голу полузащитника Пьера-Эмиля Хёйбьерга на 86-ой минуте.  


Пока фавориты разбирались между собой, лидерство в подгруппе H захватили игроки сборной Словении, которые разгромили в гостях Сан-Марино – 4:0. Словенцы опережают датчан только по разнице мячей, но, у обеих сборных одинаковое количество очков – 13. На третьей и четвертой позиции располагаются Финляндия и Казахстан соответственно (по 12 баллов). Замыкают турнирную таблицу Северная Ирландия (3) и Сан-Марино (0).  

Футбол Евро-2024

Фото: Instagram/EURO2024

В 7-м туре 14 октября пройдут следующие матчи:

Северная Ирландия - Сан-Марино.

Словения - Финляндия.

Дания - Казахстан.

Между тем, сборная Казахстана накануне на "Астана Арене" в присутствии президента страны Касым-Жомарта Токаева переиграла Северную Ирландию – 1:0, установив исторический рекорд в отборочных играх. Победу хозяевам поля принес форвард "Актобе" Максим Самородов.  

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