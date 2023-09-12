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Португалия без Роналду разгромила Люксембург и установила рекорд

Футбол Евро-2024 Победа Фото: Instagram/EURO2024
Сборная Португалии по футболу одержала самую крупную победу в своей истории, крупно обыграв на своей арене команду Люксембурга – 9:0 – в рамках отборочного раунда к Евро-2024. "Европейские бразильские" выступали без своего лидера Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

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Три футболиста португальской дружины записали на свой счет по дублю: Диогу Жота, Гонсалу Рамуш и Гонсалу Инасиу. А Бруну Фернандеш в этом противостоянии забил один гол и отдал три результативные передачи. 9:0 – самая крупная виктория в истории сборной Португалии.


После успеха над Люксембургом португальцы выиграли все 6 игр данного отборочного цикла, забив в ворота соперников 24 гола, и не пропустили ни одного мяча. Что позволяет им единолично возглавить группу J. И с большой долей вероятности можно уже говорить, что команда Роналду без проблем отберется на Чемпионат Европы 2024 года.

Сам же лучший бомбардир в истории сборных Криштиану Роналду не принимал участие в матче с Люксембургом. Форвард "Аль-Насра" не сыграл за Португалию из-за перебора желтых карточек.

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