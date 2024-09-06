Роналду забил 900-й гол в карьере и принес победу Португалии

После провала на Евро-2024 сборная Португалии одержала первую победу. В ночь на 6 сентября в рамках Лиги наций УЕФА португальская дружина благодаря голу своего лидера Криштиану Роналду обыграла у себя дома Хорватию со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Для капитана португальской сборной гол, забитый в ворота хорватов, стал 900-м в его профессиональной карьере.

"Это много для меня значит, давно хотел достигнуть этой отметки. Знал, что сделаю это. Надо отметить отличный футбол в исполнении обеих команд. Португалия выступила очень хорошо. Знали, как все перетерпеть, и заслужили победу. У меня просто очередное достижение, но только мне известно, как это тяжело, работать каждый день ради того, чтобы забить 900 голов. Это уникальное достижение в моей карьере". Криштиану Роналду

В составе национальной команды Роналду отличился 131 раз, а за клубы он забил 769 мячей.



Здесь стоит отметить, что 39-летний форвард продлил свою голевую серию до пяти матчей. До этого он забил подряд четырежды в 4-х играх чемпионата Саудовской Аравии за свой клуб "Аль-Наср".

900 - Cristiano Ronaldo has now netted 900 goals in his senior career for club and country:



Real Madrid - 450

Manchester United - 145

Portugal - 131

Juventus - 101

Al-Nassr - 68

Sporting CP – 5



Preposterous. pic.twitter.com/jUV8hR8Nsz — OptaJoe (@OptaJoe) September 5, 2024

Также стоит подчеркнуть, что Роналду из всех 900 голов ровно половину (450) забил, выступая за "Реал". В майке "МЮ" он отличился 145 раз, за Португалию – 131, за "Ювентус" – 101, за "Аль-Наср" – 68 и плюс за "Спортинг" – 5 мячей.

"Это исторический момент, 900 голов – это невероятно. Он сделал это, выступая за сборную, потому что предан ей. Он помогает молодым футболистам в раздевалке. Думаю, фанаты оценили. И забить 900-й гол в день чествования Пепе – это еще более особенное событие". Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес

Тем временем, если Португалия одержала первую победу в новом сезоне Лиги наций, то казахстанская сборная готовится вечером 6 сентября сразиться с командой Норвегии во главе с ее лидером Эрлингом Холандом.

Наши футболисты начали подготовку к этой встрече на Центральном стадионе Алматы 2 сентября под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова.

Матч Казахстан – Норвегия начнется в 19:00.