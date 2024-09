Роналду забил 900-й гол в карьере и принес победу Португалии

Для капитана португальской сборной гол, забитый в ворота хорватов, стал 900-м в его профессиональной карьере.

В составе национальной команды Роналду отличился 131 раз, а за клубы он забил 769 мячей.



Здесь стоит отметить, что 39-летний форвард продлил свою голевую серию до пяти матчей. До этого он забил подряд четырежды в 4-х играх чемпионата Саудовской Аравии за свой клуб "Аль-Наср".

900 - Cristiano Ronaldo has now netted 900 goals in his senior career for club and country:



Real Madrid - 450

Manchester United - 145

Portugal - 131

Juventus - 101

Al-Nassr - 68

Sporting CP – 5



Preposterous. pic.twitter.com/jUV8hR8Nsz