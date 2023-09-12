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Месси купил особняк почти за 11 млн долларов на берегу Флориды

Футбол Купля Особняка Фото: Instagram/leomessi
Аргентинская звезда футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси приобрел себе большой дом в США, который располагается в курортном городке Форт-Лодердейл, сообщает Zakon.kz.

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По информации Real Deal, особняк капитана "Интер Майами" площадью 975 квадратов находится неподалеку от побережья Атлантического океана. А сам город Форт-Лодердейл, где будет проживать Месси со своей семьей, иногда называют "Американской Венецией".

Футбол Месси Особняк

Фото: Instagram/leomessi

В особняке, который был возведен 35 лет назад, 8 спален, фитнес-зал, комната СПА и бассейн. У Лионеля будет доступ к двум причалам. Дом прошел реконструкцию в 2000 году. Что интересно, жилище футболиста находится в 8 км от стадиона "Драйв Пинк" команды "Интер Майами", плюс неподалеку находится тренировочной база клуба.

Город Форт-Лодердейл – популярный туристический объект. В 2006 году его посетили 10,35 млн человек. Здесь ежегодно проводится всемирно известный рождественский парад яхт и катеров. 

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