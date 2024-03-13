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Лионель Месси стал лицом саудовского бренда элитной одежды

Футболист, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 06:17 Фото: sayyar
Аргентинский нападающий и капитан футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси стал амбассадором саудовского бренда одежды Sayyar, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба компании опубликовала 12 марта у себя на странице в Х соответствующее видео. На ролике футболист позирует в традиционной арабской мужской одежде.

По данным сайта бренда, цена на мужской головной убор шемаг составляет порядка 80 долларов. Официальным послом туризма Саудовской Аравии Месси стал два года назад. Примечательно то, что за этот статус власти страны предлагали около шести млн евро в год другому футболисту – Криштиану Роналду, который впоследствии любезно отказался от данного предложения.

В феврале лидер американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси отдал свой восьмой "Золотой мяч" музею испанской "Барселоны", где уже на хранении находятся другие его награды.

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