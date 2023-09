Футболисты сборной Англии отметились рекордом в 600 побед

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!



Дружеская игра прошла на знаменитой арене "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия), итогом матча стала уверенная победа английской сборной со счетом 3:1. Авторами голов у победителей стали Фил Фоден, Джуд Беллингем и Гарри Кейн. В середине второго тайма мяч в свои ворота забил англичанин Гарри Магуайр, позволив хозяевам поля отыграть один гол.

600 - England earned their 600th victory in all competitions, becoming the first European nation to reach this milestone in international football. Leaders. pic.twitter.com/tPATSmAKbL