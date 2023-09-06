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Названы лучшие футболисты Англии прошедшего сезона

Футбол Лучший игрок Фото: Instagram/bukayosaka87
Родоначальники футбола, британцы, объявили имена двух игроков, которых признали лучшими в прошлом сезоне. Это Букайо Сака ("Арсенал") и Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), сообщает Zakon.kz.

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По опросу болельщиков, хавбек лондонского "Арсенала" Букайо Сака второй год подряд назван лучшим игроком сборной Англии.

Данный приз футболист получил в день своего 22-летия. Сака в этой гонке опередил Джуда Беллингема (ФК "Боруссия"/"Реал") и Харри Кейна ("Тоттенхэм"/"Бавария"). В течение года Букайо сыграл 10 игр за сборную Англии, где забил 7 мячей в ворота соперников. На мундиале-2022 в Катаре он выходил на поле 4 раза. Он трижды признавался лучшим игроком матча в составе британцев, а 19-го июня 2023 года впервые в карьере оформил хет-трик в ворота Северной Македонии. 

Футбол Лучший игрок

Фото: Instagram/marcusrashford

Другой приз от английских фанатов получил Маркус Рэшфорд, который объявлен лучшим игроком АПЛ в сезоне-2022/23. В голосовании Ассоциации профессиональных футболистов Англии форвард "МЮ" обогнал Эрлинга Холанда, Кевина де Брюйне, Букайо Сака, Мартина Эдегора и Харри Кейна, передает пресс-служба "манкунианцев". 25-летний футболист стал третьим представителем "красных дьяволов", который добился этого успеха. До него эту награду по два раза получали Криштиану Роналду и Уэйн Руни.

Стоит отметить, что Букайо Сака и Маркус Рэшфорд являются лидерами сборной Англии, и болельщики с ними связывают свои надежды на будущее британского футбола. Талантливая пара сейчас сосредоточила свое внимание на предстоящем матче отбора на ЕВРО-2024 против Украины, который пройдет 9 сентября во Вроцлаве (Польша). А затем они поведут свою сборную в товарищеской игре с Шотландией 12 сентября.

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