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Спорт

Наставник Парагвая высказался о героической победе над Германией на ЧМ-2026

Футбол Выходной День, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 14:07 Фото: Instagram/fifaworldcup
30 июня жители Парагвая в свой выходной день празднуют громкую и сенсационную победу над сборной Германии в рамках первого раунда плей-офф ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

"Красно-белые" минувшей ночью обыграли титулованную Германию (1:1, 4:3 пенальти) в ходе третьего матча 1/16 финала текущего турнира.

После этого успеха глава Парагвая сообщил жителям страны, что они могут отдохнуть один день и отпраздновать великую победу своей сборной.

"Парагвай никогда не сдается".Заявление Сантьяго Пенья

Особо отметил бойцовские качества своих подопечных и главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро.

"Мы никогда не считаем себя побежденными заранее. Двадцать шесть воинов подошли к этому матчу и стали легендами. Если бы не извлекли урок из поражения от США, то не были бы готовы к этому матчу. Сказал игрокам, что сегодня мы пережили незабываемый вечер. Как это всегда и бывает с нами, ничего не дается нам без преодоления, в том числе и в серии пенальти. Канале – настоящий герой по жизни, ему пришлось пройти через множество трудностей. Такой вечер – один из даров, который преподносит жизнь. Это божественная справедливость".Густаво Альфаро

Теперь во втором плей-офф ЧМ-2026 Парагвай сыграет с победителем встречи Франция – Швеция.

Здесь стоит напомнить, что на прошлой неделе жители Эквадора также получили выходной день из-за выхода своей сборной в 1/16 финала текущего мундиаля.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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