Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Баландин пообещал добыть медаль на Азиатских играх в Ханчжоу

Олимпийский чемпион Баландин пообещал добыть медаль на Азиаде Фото: olympic.kz
Олимпийский чемпион Рио-2016 Дмитрий Баландин поделился планами на предстоящие летние Азиатские игры в Ханчжоу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам тренера национальной сборной Казахстана по плаванию, фавориты на получение олимпийской лицензии – Адильбек Мусин и Софья Сподаренко.

"Есть и, скажем так, теневые фавориты. Это Арсен Кожахметов – молодой перспективный пловец из Астаны, Игнатова Ксения – девочка из Караганды, тоже молодая и перспективная. Они только закончили выступление по юниорам и уже едут на Азиатские игры, претендуя на завоевание олимпийских лицензий. Это наши основные кандидаты, будем болеть за них и надеяться на лучшие результаты", – сказал Дмитрий Баландин.

Дмитрий Баландин не стал делать точных прогнозов, но пообещал, что медаль на Азиатских играх точно будет в копилке Казахстана. 

"Цели есть, ожидания есть. Предсказывать не хочу, чтобы не сглазить. Мы будем продолжать работать, а на Азиатских играх увидим результат", – добавил олимпийский чемпион.

Журналисты также поинтересовались, адаптировалась ли бывшая российская спортсменка Софья Сподаренко в сборной Казахстана по плаванию.

"Мы гостеприимный народ. Ребята приняли Софью. Тем более она уроженка Казахстана и уже больше года живет здесь. Все ее встретили тепло, негатива в сборной нет", – ответил Дмитрий Баландин.

Ранее стало известно, сколько получат казахстанские спортсмены за победу на Азиатских играх.

Азиатские игры пройдут в городе Ханчжоу (КНР) с 23 сентября по 8 октября 2023 года. На соревновании, которое состоится в 29-й раз, будут разыграны медали в более чем 40 видах спорта. Планируется, что в континентальном первенстве примут участие 45 стран.

Читайте также

Велоспорт Контракт Астана
Николя Винокуров подписал контракт с Astana Qazaqstam Team
9000 гостей, концерт M’Dee и победа сборной: как в Астане прошел "Футбол жолы"
9000 гостей, концерт M’Dee и победа сборной: как в Астане прошел "Футбол жолы"
"Эмоции зашкаливают!" Игры сборной Казахстана смогли посетить особые болельщики
"Эмоции зашкаливают!" Игры сборной Казахстана смогли посетить особые болельщики
Тамила Языкова
Азиада - 2023 Баландин Дмитрий Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три города в Казахстане могут превратиться в села
Три казахстанских города могут превратиться в села
как казахстанцы отдохнут в октябре
Как казахстанцы отдохнут в октябре 2023 года
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
победительница Наталья Петри
Стала известна победительница "Мисс Алматы-2023"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления