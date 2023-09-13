Баландин пообещал добыть медаль на Азиатских играх в Ханчжоу

Олимпийский чемпион Рио-2016 Дмитрий Баландин поделился планами на предстоящие летние Азиатские игры в Ханчжоу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам тренера национальной сборной Казахстана по плаванию, фавориты на получение олимпийской лицензии – Адильбек Мусин и Софья Сподаренко.

"Есть и, скажем так, теневые фавориты. Это Арсен Кожахметов – молодой перспективный пловец из Астаны, Игнатова Ксения – девочка из Караганды, тоже молодая и перспективная. Они только закончили выступление по юниорам и уже едут на Азиатские игры, претендуя на завоевание олимпийских лицензий. Это наши основные кандидаты, будем болеть за них и надеяться на лучшие результаты", – сказал Дмитрий Баландин.

Дмитрий Баландин не стал делать точных прогнозов, но пообещал, что медаль на Азиатских играх точно будет в копилке Казахстана.

"Цели есть, ожидания есть. Предсказывать не хочу, чтобы не сглазить. Мы будем продолжать работать, а на Азиатских играх увидим результат", – добавил олимпийский чемпион.

Журналисты также поинтересовались, адаптировалась ли бывшая российская спортсменка Софья Сподаренко в сборной Казахстана по плаванию.

"Мы гостеприимный народ. Ребята приняли Софью. Тем более она уроженка Казахстана и уже больше года живет здесь. Все ее встретили тепло, негатива в сборной нет", – ответил Дмитрий Баландин.

Ранее стало известно, сколько получат казахстанские спортсмены за победу на Азиатских играх.



Азиатские игры пройдут в городе Ханчжоу (КНР) с 23 сентября по 8 октября 2023 года. На соревновании, которое состоится в 29-й раз, будут разыграны медали в более чем 40 видах спорта. Планируется, что в континентальном первенстве примут участие 45 стран.