Олимпийские чемпионы Ольга Рыпакова и Дмитрий Баландин поздравили победителей и призеров Азиатских игр
Героями дня,
которые сегодня принесли золотую медаль Казахстану на Азиатских играх, стали
Зоя Кравченко, Асем Орынбай и Ольга Панарина. Они одержали победу в командной
дисциплине стендовой стрельбы "скит".
Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова:
"Поздравляю наших спортсменок с победой! Вы показали всем спортсменам и болельщикам, что благодаря упорству и труду, а также слаженной командной работе можно добиться великолепных результатов. Ваш успех – это мощный стимул для всех казахстанских спортсменов".
Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин:
"Я искренне рад поздравить наших "золотых" девушек с такой важной для нашей команды победой! Вся сборная сегодня от вас ждала нашего первого "золота", и вы оправдали надежды. Удачи в завтрашнем состязании, мы в вас верим!"
Олимпийские чемпионы поздравили призеров Азиатских игр: Асем Орынбай – бронзового призера по стендовой стрельбе в индивидуальном выступлении в дисциплине "скит", Эльмиру Алимжанову – бронзового призера по фехтованию на шпаге, Аян Турсын – бронзового призера в ушу-саньда. Также прозвучали поздравления в адрес сегодняшней именинницы – легкоатлетки Александры Залюбовской.
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