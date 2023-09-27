Олимпийские чемпионы Ольга Рыпакова и Дмитрий Баландин поздравили победителей и призеров Азиатских игр

Сегодня в штабе казахстанской делегации на Азиатских играх олимпийские чемпионы Ольга Рыпакова и Дмитрий Баландин поздравили победителей Азиатских игр и вручили им памятные подарки, сообщает пресс-служба НОК РК.

Героями дня, которые сегодня принесли золотую медаль Казахстану на Азиатских играх, стали Зоя Кравченко, Асем Орынбай и Ольга Панарина. Они одержали победу в командной дисциплине стендовой стрельбы "скит".



Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова:

"Поздравляю наших спортсменок с победой! Вы показали всем спортсменам и болельщикам, что благодаря упорству и труду, а также слаженной командной работе можно добиться великолепных результатов. Ваш успех – это мощный стимул для всех казахстанских спортсменов".

Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин:

"Я искренне рад поздравить наших "золотых" девушек с такой важной для нашей команды победой! Вся сборная сегодня от вас ждала нашего первого "золота", и вы оправдали надежды. Удачи в завтрашнем состязании, мы в вас верим!"

Олимпийские чемпионы поздравили призеров Азиатских игр: Асем Орынбай – бронзового призера по стендовой стрельбе в индивидуальном выступлении в дисциплине "скит", Эльмиру Алимжанову – бронзового призера по фехтованию на шпаге, Аян Турсын – бронзового призера в ушу-саньда. Также прозвучали поздравления в адрес сегодняшней именинницы – легкоатлетки Александры Залюбовской.

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