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Токаев пришел на стадион "Астана Арена", чтобы поддержать национальную сборную

президент РК Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присутствует на стадионе "Астана Арена", чтобы поддержать национальную сборную в матче между командами Казахстана и Северной Ирландии, сообщает Zakon.kz.

Акорда опубликовала фотографии президента с казахстанским боксером Геннадием Головкиным.


президент РК

Фото: Акорда

Также опубликованы фотографии болельщиков. 

стадион

Фото: Акорда

Отмечается, что встреча проходит в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

стадион

Фото: Акорда

Ранее сообщалось, что тысячи астанчан пришли поболеть за сборную Казахстана.

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