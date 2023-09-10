Токаев пришел на стадион "Астана Арена", чтобы поддержать национальную сборную
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присутствует на стадионе "Астана Арена", чтобы поддержать национальную сборную в матче между командами Казахстана и Северной Ирландии, сообщает Zakon.kz.
Акорда опубликовала фотографии президента с казахстанским боксером Геннадием Головкиным.
Фото: Акорда
Также опубликованы фотографии болельщиков.
Фото: Акорда
Отмечается, что встреча проходит в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.
Фото: Акорда
Ранее сообщалось, что тысячи астанчан пришли поболеть за сборную Казахстана.
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