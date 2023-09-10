Токаев пришел на стадион "Астана Арена", чтобы поддержать национальную сборную

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присутствует на стадионе "Астана Арена", чтобы поддержать национальную сборную в матче между командами Казахстана и Северной Ирландии, сообщает Zakon.kz.

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