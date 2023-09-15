ФК "Кайрат" проведет матч с чемпионом России

Один из самых титулованных футбольных клубов России, неоднократный чемпион этой страны – питерский "Зенит" – проведет два товарищеских матча во время ближайшей паузы в своем первенстве. Одним из соперников россиян станет алматинский коллектив "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

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Клуб с берегов Невы планирует сыграть по одной товарищеской встрече во время паузы чемпионата России в этом году. 14 октября "сине-бело-голубые" встретятся на центральном стадионе Алматы с "Кайратом", а в ноябре проведут игру в Баку с "Нефтчи" из Азербайджана.



"Зенит" выступает в российской премьер-лиге. Питерский клуб – девятикратный чемпион России, четыре раза брал Кубок страны, восьмикратный обладатель Суперкубка России, победитель Кубка УЕФА сезона 2007/08 и обладатель Суперкубка УЕФА 2008 года.





Фото: Instagram/zenit_spb

После семи туров РПЛ питерская команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Честь "Зенита" с 3 марта 2022 года защищает экс-защитник "Кайрата" – Нуралы Алип, он дебютировал в матче Кубка России против "Камаза".

Спустя четыре дня футболист сборной Казахстана сыграл первую игру в российской премьер-лиге, в поединке против "Уфы". После полугодичной аренды 14 декабря 2022 года Алип подписал контракт с "Зенитом". В составе питерского клуба казахстанец выиграл Суперкубок России.

