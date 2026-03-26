#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Спорт

"Кайрат" без игроков сборной Казахстана поехал на матч с "Зенитом"

Фото: Instagram/f.c.kairat
28 марта в Санкт-Петербурге состоится товарищеский футбольный матч, в котором многократный чемпион России "Зенит" примет действующего победителя казахстанской Премьер-лиги – "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

"Желто-черные" в эти минуты готовятся к вылету в Санкт-Петербург. А перед этой поездкой наставник алматинской дружины Рафаэль Уразбахтин объявил состав игроков, которые едут с ним.

Но в этом списке нет некоторых лидеров "Кайрата", которые по известным причинам сейчас задействованы в сборной Казахстана и находятся в Астане.

На товарищеский поединок с грандом российского футбола не полетели Темирлан Анарбеков, Александр Мрынский, Еркин Тапалов и Александр Широбоков.

А главный снайпер "Кайрата" Дастан Сатпаев ныне проходит восстановительный этап по рекомендации лондонского "Челси", куда должен отбыть в конце нынешнего лета.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Кайрат" объявил о товарищеском матче со знаменитой командой в Санкт-Петербурге
08:38, 03 марта 2026
"Кайрат" объявил о товарищеском матче со знаменитой командой в Санкт-Петербурге
Начался товарищеский матч "Кайрата" против "Зенита": какой будет стартовый состав
17:13, 14 октября 2023
Начался товарищеский матч "Кайрата" против "Зенита": какой будет стартовый состав
Футбол в Алматы: "Кайрат" сыграет против "Зенита"
16:46, 15 августа 2024
Футбол в Алматы: "Кайрат" сыграет против "Зенита"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Абиба Абужакынова показала своего жениха (ФОТО)
18:36, Сегодня
Абиба Абужакынова показала своего жениха (ФОТО)
"Обожаю его". Арина Соболенко - о противостоянии с Еленой Рыбакиной в туре
18:15, Сегодня
"Обожаю его". Арина Соболенко - о противостоянии с Еленой Рыбакиной в туре
Торехан Сабырхан хочет стать королём Азии
17:42, Сегодня
Торехан Сабырхан хочет стать королём Азии
УЕФА вынес вердикт "Кайрату" и "Семею" после вылета из Лиги чемпионов
17:22, Сегодня
УЕФА вынес вердикт "Кайрату" и "Семею" после вылета из Лиги чемпионов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: