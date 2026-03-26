"Кайрат" без игроков сборной Казахстана поехал на матч с "Зенитом"

28 марта в Санкт-Петербурге состоится товарищеский футбольный матч, в котором многократный чемпион России "Зенит" примет действующего победителя казахстанской Премьер-лиги – "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

"Желто-черные" в эти минуты готовятся к вылету в Санкт-Петербург. А перед этой поездкой наставник алматинской дружины Рафаэль Уразбахтин объявил состав игроков, которые едут с ним.

Но в этом списке нет некоторых лидеров "Кайрата", которые по известным причинам сейчас задействованы в сборной Казахстана и находятся в Астане.

На товарищеский поединок с грандом российского футбола не полетели Темирлан Анарбеков, Александр Мрынский, Еркин Тапалов и Александр Широбоков.

А главный снайпер "Кайрата" Дастан Сатпаев ныне проходит восстановительный этап по рекомендации лондонского "Челси", куда должен отбыть в конце нынешнего лета.