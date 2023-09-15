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Опубликован список самых посещаемых футбольных арен Европы

Рейтинг самых посещаемых футбольных стадионов Европы Фото: Instagram/_campnou
Стали известны самые посещаемые футбольные стадионы клубов Европы в прошедшем сезоне. Во главе списка располагаются арены испанской "Барселоны" и английского "Манчестер Юнайтед", сообщает Zakon.kz.

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Футбольную арену каталонского клуба "Камп Ноу" в среднем за сезон 2023/24 посетили 83 498 фанатов за одну игру. По отчету УЕФА, более 1,5 млн зрителей побывали на стадионе "Барсы". Знаковый и красивый стадион мирового футбола в прошлом сезоне принял больше всего болельщиков среди европейских лиг. 

Футбол Стадионы Европы

Фото: Instagram/allianzarena

Самыми посещаемыми стадионами стали 10 европейских арен:

1. "Камп Ноу" ("Барселона") – 83 498 зрителей.

2. "Сигнал Идуна Парк" ("Боруссия Дортмунд") – 81 228.

3. "Альянц Арена" ("Бавария") – 75 000.

4. "Олд Траффорд" ("Манчестер Юнайтед") – 73 671.

5. "Сан-Сиро" ("Интер") – 72 630.

6. "Сан-Сиро" ("Милан") – 71 828.

7. "Велодром" ("Марсель") – 62 739.

8. Стадион в Лондоне ("Вест Хэм") – 62 462.

9. "Стадио Олимпико" ("Рома") – 62 038.

10. "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" ("Тоттенхэм") – 61 585.

Футбол Стадионы Европы

Фото: Instagram/old.trafford.official

По общей аудитории, включая все европейские турниры, лидером рейтинга считается "Манчестер Юнайтед" со своей знаменитой ареной "Олд Траффорд". "Театр Мечты" в прошлом сезоне посетили 2,5 млн болельщиков. В топ-10 стадионов с самой большой армией фанатов вошли:

1. "Олд Траффорд" ("Манчестер Юнайтед") – 2,5 млн.

2. "Камп Ноу" ("Барселона") – 2,325 млн.

3. "Сан-Сиро" ("Интер") – 1,973 млн.

4. "Сан-Сиро" ("Милан") – 1,858 млн.

5. "Этихад Стэдиум" ("Манчестер Сити") – 1,8 млн.

6. "Стадио Олимпико" ("Рома") – 1,784 млн.

7. "Альянц Арена" ("Бавария") – 1,773 млн.

8. "Сигнал Идуна Парк" ("Боруссия Дортмунд") – 1,694 млн.

9. "Сантьяго Бернабеу" ("Реал Мадрид") – 1,62 млн.

10. Стадион в Лондоне ("Вест Хэм") – 1,52 млн.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев пришел на стадион "Астана Арена", чтобы поддержать национальную сборную.

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