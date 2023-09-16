Казахстанский борец проиграл в полуфинале чемпионата мира

Казахстанский борец вольного стиля (86 кг) Азамат Даулетбеков в полуфинальном бою уступил американцу Тэйлору, сообщает Zakon.kz.

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Азамат Даулетбеков поборется за бронзовую медаль чемпионата мира в Белграде. Выступая в весовой категории до 86 кг, наш борец вольного стиля дошел до полуфинала чемпионата мира, разгромив соперников из Литвы, России и Франции с общим счетом 23:0.

В битве за выход в финал Азамат разгромно проиграл американцу Тэйлору.

Завтра Даулетбеков поборется за бронзовую награду. Соперник нашего борца определится позднее.

Несколькими часами ранее Даулетбеков стартовал на соревнованиях чемпионата мира с уверенной победы, одолев в первом бою литовца Доманатаса Павлюшенко.