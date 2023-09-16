Казахстанский борец проиграл в полуфинале чемпионата мира
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Азамат Даулетбеков поборется за бронзовую медаль чемпионата мира в Белграде. Выступая в весовой категории до 86 кг, наш борец вольного стиля дошел до полуфинала чемпионата мира, разгромив соперников из Литвы, России и Франции с общим счетом 23:0.
В битве за выход в финал Азамат разгромно проиграл американцу Тэйлору.
Завтра Даулетбеков поборется за бронзовую награду. Соперник нашего борца определится позднее.
Несколькими часами ранее Даулетбеков стартовал на соревнованиях чемпионата мира с уверенной победы, одолев в первом бою литовца Доманатаса Павлюшенко.