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Спорт

Казахстанский борец завоевал "золото" на чемпионате Азии в Аммане

Нуркожа Кайпанов, борьба, золотая медаль , фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 21:26 Фото: НОК РК
Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов 30 марта одержал победу в финале чемпионата Азии в Аммане (Иордания), сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, в решающей схватке весовой категории до 74 килограммов Кайпанов оказался сильнее Орозбека Токтомамбетова (Кыргызстан).

"Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу нашего борца. Отметим, что в прошлом году Нуркожа Кайпанов выиграл чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях, став лучшим в дивизионе до 70 килограммов", – говорится в сообщении.

Днем ранее Ризабек Айтмухан (до 97 килограммов) стал на ЧА вторым, а Рахат Калжан (до 57 килограммов) отметился "бронзой".

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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