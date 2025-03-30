Казахстанский борец завоевал "золото" на чемпионате Азии в Аммане

Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов 30 марта одержал победу в финале чемпионата Азии в Аммане (Иордания), сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, в решающей схватке весовой категории до 74 килограммов Кайпанов оказался сильнее Орозбека Токтомамбетова (Кыргызстан).

"Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу нашего борца. Отметим, что в прошлом году Нуркожа Кайпанов выиграл чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях, став лучшим в дивизионе до 70 килограммов", – говорится в сообщении.

Днем ранее Ризабек Айтмухан (до 97 килограммов) стал на ЧА вторым, а Рахат Калжан (до 57 килограммов) отметился "бронзой".