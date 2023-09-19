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"Туған күніңмен!" Фестиваль "Футбол жолы" поставил яркую точку в Семее

"Туған күніңмен!" Фестиваль "Футбол жолы" поставил яркую точку в Семее Фото: Olimpbet
На родине казахстанского футбола завершил свое масштабное турне главный спортивно-развлекательный проект года.

В год 110-летия казахстанского футбола большой спортивно-развлекательный фестиваль "Футбол жолы" сделал большой тур по регионам страны. Финальным пунктом стал Семей, где на площади Мухтара Ауэзова собрались тысячи горожан, чтобы прикоснуться к футбольному наследию страны и принять участие в праздновании.

Фото: Olimpbet

Памятное событие организовали Казахстанская федерация футбола и букмекер номер 1 в стране – Olimpbet, который не на словах, а на деле поддерживает отечественный спорт.

Фото: Olimpbet

Фестиваль в Семее прошел в лучших традициях "Футбол жолы". Особый трепет гостей вызвала экспозиция, где расположились три главных футбольных трофея республики: чемпионское тондо Казахстанской премьер-лиги, Кубок и Суперкубок Казахстана.

Фото: Olimpbet

На любительском турнире по футболу сразились десятки городских команд. А на других площадках фестиваля гости также демонстрировали свои таланты. Они проверяли себя в таких набирающих популярность дисциплинах, как панна (футбол с целью пробросить мяч между ног противника), сабсоккер ("сидячий" футбол под столом), футбольный дартс и прочих.

Фото: Olimpbet

Финальным подарком для горожан стало выступление артиста с сценическим псевдонимом Bonapart.

Фото: Olimpbet

Особо символично, что заключительный ивент "Футбол жолы" прошел в Семее в день города. Именно здесь 110 лет назад впервые на территории современного Казахстана состоялись футбольные матчи.

Фото: Olimpbet

За два минувших месяца "Футбол жолы" побывал в восьми регионах страны. Этот спортивно-развлекательный фестиваль стал первым столь масштабным событием, посвященным казахстанскому футбольному наследию.

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