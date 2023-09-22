Горькая правда: узбекские боксеры круче казахстанских на Азиадах

23 сентября в китайском Ханчжоу стартуют 19-е летние Азиатские игры. Казахстанские спортсмены будут соревноваться в 30 видах спорта. Одно из самых ожидаемых событий: выступление казахстанских боксеров.

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Ни для кого не секрет, что соперничество казахстанских и узбекских школ бокса является украшением многих турниров. И если на Олимпиадах и чемпионатах мира преимущество на нашей стороне, то как обстоит дело с Азиадами?

Zakon.kz изучил, как боксировали с 1994 года казахстанские и узбекские бойцы на Азиатских играх.

Хиросима-1994

Так же как и на чемпионатах мира по борьбе, начало было "за здравие". Сборная Казахстана завоевала две золотые, серебряную и две бронзовые награды, уступив в командном зачете только филиппинцам.

Победы добились Нуржан Сманов (до 67 кг) и Канатбек Шатагаев (до 71 кг). Аркадий Топаев выиграл "серебро" (до 75 кг). Бронзовые медали завоевали Болат Ниязымбетов (до 63.5 кг) и Василий Жиров (до 81 кг).

Сборная Узбекистана занесла в свой актив две золотые и две бронзовые награды. Одно "золото" на счету уроженца Казахстана Олега Маскаева.

Бангкок-1998

Первое поражение от команды Узбекистана в масштабе Азиатских игр.

Наша команда завоевала три золотые, одну серебряную, одну бронзовую награду. Узбекские файтеры выбили из соперников три "золота", четыре "серебра", две "бронзы".

Золотые медали в составе нашей команды завоевали Ермахан Ибраимов (д 71 кг), Вячеслав Бурба (до 75 кг) и Мухтархан Дильдабеков (свыше 91 кг).

Проиграл свой бой в финале Нуржан Сманов (до 67 кг). Единственную "бронзу" принес Марат Мазимбаев (до 54 кг).

Пусан-2002

В общекомандном зачете наши боксеры расположились на третьем месте, а узбекские – на первом.

Сборная Казахстана завоевала две золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Соседи-соперники ответили пятью золотыми, "серебром" и тремя "бронзами".

Награды наивысшего достоинства завоевали Нуржан Каримжанов (до 63.5 кг) и Геннадий Головкин (до 71 кг). "Серебряными" стали Галиб Джафаров (до 57 кг), Сергей Рычко (до 67 кг) и Мухтархан Дильдабеков (свыше 91 кг). Бронзовые награди выиграли Руслан Мусинов (до 60 кг) и Бауржан Каирменов (до 75 кг).

Доха-2006

Первый провал на Азиаде. Пятое место в командном зачете ("золото", два "серебра", три "бронзы"). И традиционный триумф узбекских файтеров (три золотые, одна серебряная и две бронзовые награды).

Единственное "золото" завоевал Бахыт Сарсекбаев (до 69 кг). Свои бои проиграли в финале Бахтияр Артаев (до 75 кг) и Мухтархан Дильдабеков (свыше 91 кг).

Бронзовые медали получили Галиб Джафаров (до 57 кг), Серик Сапиев (до 64 кг), Дмитрий Готфрид (до 91 кг).

Гуанчжоу-2010

Сборная Казахстана по боксу финишировала третьей (две золотые, две серебряные, одна бронзовая медали), а узбекская – четвертой ("золото", два "серебра", две "бронзы").

В составе нашей команды "озолотились" Данияр Елеусинов (до 64 кг) и Серик Сапиев (до 69 кг). Синхронно проиграли местным звездам в финале Биржан Жакыпов (до 49 кг) и Иван Дычко (свыше 91 кг). Бронзовым призером стал Данабек Сужанов (до 75 кг).

В Гуанчжоу в программе Азиатских игр дебютировал и женский бокс. За сборную Казахстана боксировала Саида Хасенова (до 60 кг), завоевавшая "бронзу".

Инчхон-2014

Неофициальным слоганом этой Азиады для нашей сборной может стать фраза "Разрешите вас перебить!". Первое общекомандное место с шестью золотыми, серебряной и бронзовой наградами.

Чемпионами стали: Ильяс Сулейменов (до 52 кг), Данияр Елеусинов (до 69 кг), Жанибек Алимханулы (до 75 кг), Адильбек Ниязымбетов (до 81 кг), Антон Пинчук (до 91 кг), Иван Дычко (свыше 91 кг).

В финале свой бой проиграл Биржан Жакыпов (до 48 кг), а "бронзу" завоевал Кайрат Ералиев (до 54 кг).

У женщин отличились Жайна Шекербекова ("серебро" в категории до 51 кг) и Марина Вольнова ("бронза" в весе до 75 кг).

Сборная Узбекистана в общем зачете стала восьмой с двумя серебряными наградами.

Джакарта-2018

Сборные Казахстана и Узбекистана поменялись ролями. Узбекская команда взяла убедительный реванш за провал четырехлетней давности, а наша впервые отправилась домой без золотых наград.

Узбекские боксеры выиграли пять золотых и две серебряные медали. Наш ответ был поход на удар перворазрядника: два "серебра".

Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) проиграл в финале Бобо Усмону Батурову, а Абильхан Аманкул (до 75 кг) – Исраилу Мадримову.

Итоги: После семи Азиад сборная Узбекистана может похвастать 19 золотыми, 12 серебряными и 13 бронзовыми медалями. Наш урожай скромнее: 16 золотых, 13 серебряных, 12 бронзовых наград.

На трех последних крупных турнирах (два чемпионата мира и Олимпиада) узбекские боксеры дважды выступали успешнее казахстанцев. И главной интригой этого турнира станет то, кто окажется круче. Ждать осталось недолго.