Неожиданный поворот приняло судебное дело о допинге звездной российской фигуристки
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался назвать фамилию адвоката, защищающего интересы звездной фигуристки.
"Спортивный арбитражный суд не может предоставить такого рода информацию", – заявили в пресс-службе суда.
Причину секретности в CAS не сообщили.
Примечательно, что на слушания будут отведены три дня, но в теории они могут продлиться четыре – 29 сентября заявлено резервным днем на всякий случай. Сами слушания пройдут в Лозанне, в штаб-квартире CAS, однако часть свидетелей и экспертов опросят по видеосвязи, в том числе и Камилу Валиеву.
Процесс в отношении Камилы Валиевой начался 8 февраля 2022 года. В этот день РУСАДА, получив положительный тест на допинг из лаборатории WADA в Швеции, временно отстранила 15-летнюю спортсменку от соревнований.