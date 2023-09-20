Неожиданный поворот приняло судебное дело о допинге звездной российской фигуристки

До старта слушаний по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой осталось совсем немного: они пройдут с 26 по 28 сентября 2023 года в спортивном арбитражном суде в Лозанне, сообщает Zakon.kz.

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался назвать фамилию адвоката, защищающего интересы звездной фигуристки.

"Спортивный арбитражный суд не может предоставить такого рода информацию", – заявили в пресс-службе суда.

Причину секретности в CAS не сообщили.

Примечательно, что на слушания будут отведены три дня, но в теории они могут продлиться четыре – 29 сентября заявлено резервным днем на всякий случай. Сами слушания пройдут в Лозанне, в штаб-квартире CAS, однако часть свидетелей и экспертов опросят по видеосвязи, в том числе и Камилу Валиеву.

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Процесс в отношении Камилы Валиевой начался 8 февраля 2022 года. В этот день РУСАДА, получив положительный тест на допинг из лаборатории WADA в Швеции, временно отстранила 15-летнюю спортсменку от соревнований.