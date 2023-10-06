Казахстан одержал третью победу в элитном раунде отбора на ЧМ-2024 по футзалу
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6 октября в Баку сборная Казахстана сыграла с командой Азербайджана в рамках элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира–2024 по футзалу. Счет составил 4:2 в пользу Казахстана, сообщает Zakon.kz.
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Сборная Казахстана на выезде сыграла с Азербайджаном в третьем матче элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира 2024 года.
Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака выставил следующий состав: Игита, Эдсон, Турсагулов, Дуглас Жуниор, Оразов — Сериков, Валиуллин, Лео, Акбаликов, Есенаманов, Кнауб, Жума, Дарибай, Абдуманапулы.
Теперь у Казахстана три победы: уже 11 октября Казахстан и Азербайджан встретятся в Астане.
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