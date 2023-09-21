Сенсационный чемпион мира Айтмухан обратился к казахстанцам

19-летний спортсмен Ризабек Айтмухан, завоевавший историческую медаль для Казахстана, вернулся в Казахстан и поблагодарил соотечественников за поддержку, сообщает Zakon.kz.

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В аэропорту Алматы спортсмена ожидали журналисты, болельщики и родные. Вместе с ним вернулся и бронзовый призер Чемпионата мира в Сербии Азамат Даулетбеков.

Кроме того, на личной странице в Instagram спортсмен поблагодарил всех за поддержу и теплые пожелания.

Также он заявил, что все произошло благодаря упорному труду.

18 сентября 2023 года стало известно, что Ризабек Айтмухан сотворил сенсацию и вписал свое имя в историю казахстанского спорта: выиграл золотую медаль в весе до 92 кг. Ранее нашим борцам эта вершина не покорялась.