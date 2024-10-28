Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Выигравший третий ЧМ Ризабек Айтмухан обратился к казахстанцам

Выигравший третий ЧМ Ризабек Айтмухан обратился к казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 10:01 Фото: Instagram/qaz_team_official
Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан поблагодарил сограждан за поздравления с очередным титулом, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 27 октября 2024 года, Ризабек Айтмухан стал победителем молодежного чемпионата мира в Тиране (Албания). Казахстанцу не было равных в весовой категории до 97 кг. Решающую схватку он провел против Махди Морафы из Ирана.

"Тысяча благодарностей всей стране, которая поздравляет... Вперед, Казахстан", – написал спортсмен 28 октября в Instagram-Stories, обращаясь к казахстанцам.
Выигравший третий ЧМ Ризабек Айтмухан обратился к казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 10:01

Фото: Instagram/rr1zabek

Отметим, что это третий чемпионат мира, на котором побеждает Ризабек Айтмухан.

Напомним, в сентябре 2024 года Ризабек Айтмухан стал победителем чемпионата мира U20 в Понтеведре (Испания). Год назад, в сентябре 2023-го, казахстанский борец одержал историческую победу на чемпионате мира в Белграде.

Читайте также

Футбол Лидер АПЛ
"Ливерпуль" отдал "Ман Сити" лидерство в английской Премьер-лиге
Узбекистанская боксерша Феруза Шарипова устроила разгром на ЧМ
Узбекистанская боксерша Феруза Шарипова устроила разгром на ЧМ
Казахстанский боксер сделал заявление после победы на ЧМ
Казахстанский боксер сделал заявление после победы на ЧМ в Черногории
Динара Халдарова
Албания Казахстан Instagram 2024 год Спортсмены Борьба
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов, зима, снег
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 28 по 30 октября
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Метель в Астане и ливень в Алматы: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: