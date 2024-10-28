Выигравший третий ЧМ Ризабек Айтмухан обратился к казахстанцам

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан поблагодарил сограждан за поздравления с очередным титулом, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 27 октября 2024 года, Ризабек Айтмухан стал победителем молодежного чемпионата мира в Тиране (Албания). Казахстанцу не было равных в весовой категории до 97 кг. Решающую схватку он провел против Махди Морафы из Ирана.

"Тысяча благодарностей всей стране, которая поздравляет... Вперед, Казахстан", – написал спортсмен 28 октября в Instagram-Stories, обращаясь к казахстанцам.

Фото: Instagram/rr1zabek

Отметим, что это третий чемпионат мира, на котором побеждает Ризабек Айтмухан.

Напомним, в сентябре 2024 года Ризабек Айтмухан стал победителем чемпионата мира U20 в Понтеведре (Испания). Год назад, в сентябре 2023-го, казахстанский борец одержал историческую победу на чемпионате мира в Белграде.