Казахстанка завоевала бронзовую медаль Чемпионата мира по борьбе

Жамиля Бакбергенова стала трехкратным призером чемпионатов мира, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".



На чемпионате мира в Белграде завершаются состязания в женской борьбе. Сегодня разыгрываются медали в категории до 68 кг и до 72 кг.

Казахстанка Жамиля Бакбергенова (до 72 кг) встретилась в схватке за "бронзу" с полькой Стршалкой.

При счете 1:1 наша спортсменка сначала вытолкнула соперницу за пределы ковра и заработала балл, а после провела результативный прием. В итоге победа 4:1 и бронзовая медаль, которая стала третьей для Жамили на мировых первенствах.



Ранее мы рассказали о том, борцы из какой страны лучше всех выступали на чемпионатах мира по борьбе: Казахстана, Кыргызстана или Узбекистана.

