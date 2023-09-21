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Казахстанка завоевала бронзовую медаль Чемпионата мира по борьбе

Жамиля Бакбергенова встретилась в схватке за "бронзу" с полькой Стрзальской скриншот видео
Жамиля Бакбергенова стала трехкратным призером чемпионатов мира, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

На чемпионате мира в Белграде завершаются состязания в женской борьбе. Сегодня разыгрываются медали в категории до 68 кг и до 72 кг.

Казахстанка Жамиля Бакбергенова (до 72 кг) встретилась в схватке за "бронзу" с полькой Стршалкой.
При счете 1:1 наша спортсменка сначала вытолкнула соперницу за пределы ковра и заработала балл, а после провела результативный прием. В итоге победа 4:1 и бронзовая медаль, которая стала третьей для Жамили на мировых первенствах.

Ранее мы рассказали о том, борцы из какой страны лучше всех выступали на чемпионатах мира по борьбе: Казахстана, Кыргызстана или Узбекистана.

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