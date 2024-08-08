Казахстанского борца чествовали у Эйфелевой башни в Париже
Фото: пресс-служба Национального олимпийского комитета
8 августа 2024 года серебряного чемпиона Олимпийских Игр в Париже по греко-римской борьбе Демеу Жадраева приветствовали более десяти тысяч человек в столице Франции, сообщает Zakon.kz.
Казахстанский спортсмен продемонстрировал свою медаль парижанам и гостям города.
"Серебряный призер Олимпийских игр в Париже Демеу Жадраев принял участие в чествовании атлетов в Парке чемпионов. Более десяти тысяч человек приветствовали нашего спортсмена в столице Франции!". Пресс-служба Национального олимпийского комитета
В финале Олимпийских Игр в весовой категории до 77 килограммов казахстанский борец встретился на ковре с японским спортсменом Нао Кусакой и потерпел поражение со счетом 2:5.
8 августа представители команды Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Тимур
Хайдаров и Сергей Емельянов приняли участие в финале на
Олимпийских играх в Париже.
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