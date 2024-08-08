Казахстанского борца чествовали у Эйфелевой башни в Париже

8 августа 2024 года серебряного чемпиона Олимпийских Игр в Париже по греко-римской борьбе Демеу Жадраева приветствовали более десяти тысяч человек в столице Франции, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский спортсмен продемонстрировал свою медаль парижанам и гостям города.

"Серебряный призер Олимпийских игр в Париже Демеу Жадраев принял участие в чествовании атлетов в Парке чемпионов. Более десяти тысяч человек приветствовали нашего спортсмена в столице Франции!". Пресс-служба Национального олимпийского комитета

В финале Олимпийских Игр в весовой категории до 77 килограммов казахстанский борец встретился на ковре с японским спортсменом Нао Кусакой и потерпел поражение со счетом 2:5.

8 августа представители команды Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Тимур Хайдаров и Сергей Емельянов приняли участие в финале на Олимпийских играх в Париже.

