Азиада 2022: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 24 сентября
Женская и мужская сборные по настольному теннису постараются пробиться в четвертьфинал. Завершится программа в современном пятиборье. В академической гребле – два финала, сообщает Prosports.kz.
Стартуют турниры по гандболу, регби-7, боксу, ушу, шахматам и киберспорту. Медали разыграют в дзюдо, пулевой стрельбе, плавании, пляжном и классическом воллейболе.
Расписание на 24 сентября
Пулевая стрельба
6:30. Пневматическая винтовка с 10 м. Квалификация. Женщины
6:30. Пневматическая винтовка с 10 м. Командные соревнования. Финал. Женщины
9:45. Пневматическая винтовка с 10 м. Финал. Женщины
Елизавета Безрукова, Александра Ли, Арина Алтухова
7:00. Скорострельный пистолет. Мужчины. Квалификация
Никита Черюкин, Артемий Кабанов, Руслан Юнусметов
Академическая гребля
7:20. Легковесная двойка. Финал В
Анастас Шашков, Александр Афанасьев
8:00. Двойка. Женщины. Финал А
Светлана Германович, Мария Чернец
9:10. Двойка распашная. Финал А
Ярослав Мельников, Тимур Фомичев
Пляжный волейбол
1/8 финала. Женщины
7:00. Раченко/Уколова - Мизои/Иши (Япония)
9:00. Кабулбекова/Иванченко – Хасегава/Сагагучи (Япония)
1/8 финала. Мужчины
11:00 Алдаш/Гурин – Таовато/Типджан (Таиланд)
11:00 Богату/Яковлев – Аль Джалбуди/Аль Хашими (Оман)
Плавание
8:00. Баттерфляй 200 м. Предварительный заплыв
Диана Тасжанова
20:49. Вольный стиль 100 м. Предварительный заплыв
Адильбек Мусин
21:08. Брасс 50 м. Предварительный заплыв
Аделаида Пчелинцева
Современное пятиборье
Финал. Женщины
8:00 Конкур.
8:50 Бонусный раунд фехтования
9:20 Плавание. Мужчины
10:00 Лазер-ран. (Бег со стрельбой). Мужчины
10:35 Командный финал
Елена Потапенко, Людмила Яковлева, Кристина Рябова, Анастасия Кочеткова
Финал. Мужчины
13:00 Конкур.
13:50 Бонусный раунд фехтования
14:20 Плавание. Мужчины
15:00 Лазер-ран. (Бег со стрельбой).
15:30 Командный финал
Павел Ильяшенко, Кирилл Стадник, Темирлан Абдраимов, Григорий Борода-Дудочкин
Настольный теннис
Командный турнир. 1/8 финала. Женщины
8:00. Казахстан - Гонконг
Зауреш Акашева, Анастасия Лаврова, Сарвиноз Миркадирова, Ангелина Романовская
Командный турнир. 1/8 финала. Мужчины
10:00. Казахстан – Индия
Кирилл Герасименко, Айдос Кенжигулов, Алан Курмангалиев, Владислав Захаров
Дзюдо
8:00 Предварительные раунды. Женщины 48 кг, 52 кг. Мужчины 60 кг, 66 кг
14:00 Финалы
Абиба Абужакынова (48 кг), Магжан Шамшадин (60 кг), Галия Тынбаева (52 кг), Гусман Кыргызбаев (66 кг)
Бокс
Женщины/Мужчины. 1/8 финала
18:45 Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг) - Алкашбех (Палестина)
Теннис
12:00. Одиночный разряд Мужчины. Первый круг
Жукаев - Мухидинов (Таджикистан)
12:00. Парный разряд мужчины. Первый круг
Казахстан-1 - Катар-2
14:00. Парный разряд мужчины. Первый круг
Таджикистан-1 - Казахстан-2
Волейбол
Мужчины. Матч за 7-12 места
12:30. Казахстан – Тайбэй
Фехтование
Индивидуальный турнир. Женская шпага.
10:30. Групповой этап
12:45. Раунды на вылет
17:05. Полуфиналы
18:45. Финал
София Николайчук, Ульяна Писцова, Владислава Андреева, Александра Тамбовцева
Гандбол
Групповой этап. Мужчины
10:00. Казахстан - Бахрейн
Групповой этап. Женщины
14:00. Казахстан – Таиланд
Регби-7
Групповой этап. Женщины
10:05. Казахстан – Таиланд
15:15. Казахстан – Китай
Спортивная гимнастика
17:00 Мужчины квалификация и командный финал.
Роман Маменов, Эмиль Ахмеджанов, Асан Салимов, Алишер Тойбазаров
Шахматы
13:00. Индивидуальный турнир. Первый раунд. Мужчины
13:00. Индивидуальный турнир. Первый раунд. Женщины
15:00. Индивидуальный турнир. Второй раунд. Мужчины
15:00. Индивидуальный турнир. Второй раунд. Женщины
Жансая Адбумалик, Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Алау Нурматова, Динара Садуакасова, Алдияр Ансат, Ринат Джумабаев, Казыбек Ногербек, Алишер Сулейменов,
Рамазан Жалмаханов
Ушу
17:30. 1/8 финала. Женщины 52 кг, Мужчины 56 кг, 60 кг, 70 кг, 75 кг
Карим Иминжанов (56 кг) - Джан (Китай)
Нурсултан Измурзаев (70 кг) - Хотак (Авганистан)
Шохзод Ташполатов (75 кг) - Сабриабибеглу (Иран)
Киберспорт
EA SPORTS FC ONLINE 1/16 финала
8:30. Олжас Есентаев – Мосаад Сауд Алдосари (Саудовская Аравия)
8:30. Нурбакыт Миргали – Манучехр Беназирзода (Таджикистан)
Arena of Valor. Четвертьфинал
17:00. Казахстан - tbn