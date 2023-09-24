Азиада-2022: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 24 сентября

Во второй день Игр в Ханчжоу казахстанцы выступят сразу в 17 дисциплинах, сообщает Zakon.kz.

Женская и мужская сборные по настольному теннису постараются пробиться в четвертьфинал. Завершится программа в современном пятиборье. В академической гребле – два финала, сообщает Prosports.kz.

Стартуют турниры по гандболу, регби-7, боксу, ушу, шахматам и киберспорту. Медали разыграют в дзюдо, пулевой стрельбе, плавании, пляжном и классическом воллейболе.

Расписание на 24 сентября

Пулевая стрельба

6:30. Пневматическая винтовка с 10 м. Квалификация. Женщины

6:30. Пневматическая винтовка с 10 м. Командные соревнования. Финал. Женщины

9:45. Пневматическая винтовка с 10 м. Финал. Женщины

Елизавета Безрукова, Александра Ли, Арина Алтухова

7:00. Скорострельный пистолет. Мужчины. Квалификация

Никита Черюкин, Артемий Кабанов, Руслан Юнусметов

Академическая гребля

7:20. Легковесная двойка. Финал В

Анастас Шашков, Александр Афанасьев

8:00. Двойка. Женщины. Финал А

Светлана Германович, Мария Чернец

9:10. Двойка распашная. Финал А

Ярослав Мельников, Тимур Фомичев

Пляжный волейбол

1/8 финала. Женщины

7:00. Раченко/Уколова - Мизои/Иши (Япония)

9:00. Кабулбекова/Иванченко – Хасегава/Сагагучи (Япония)

1/8 финала. Мужчины

11:00 Алдаш/Гурин – Таовато/Типджан (Таиланд)

11:00 Богату/Яковлев – Аль Джалбуди/Аль Хашими (Оман)

Плавание

8:00. Баттерфляй 200 м. Предварительный заплыв

Диана Тасжанова

20:49. Вольный стиль 100 м. Предварительный заплыв

Адильбек Мусин

21:08. Брасс 50 м. Предварительный заплыв

Аделаида Пчелинцева

Современное пятиборье

Финал. Женщины

8:00 Конкур.

8:50 Бонусный раунд фехтования

9:20 Плавание. Мужчины

10:00 Лазер-ран. (Бег со стрельбой). Мужчины

10:35 Командный финал

Елена Потапенко, Людмила Яковлева, Кристина Рябова, Анастасия Кочеткова

Финал. Мужчины

13:00 Конкур.

13:50 Бонусный раунд фехтования

14:20 Плавание. Мужчины

15:00 Лазер-ран. (Бег со стрельбой).

15:30 Командный финал

Павел Ильяшенко, Кирилл Стадник, Темирлан Абдраимов, Григорий Борода-Дудочкин

Настольный теннис

Командный турнир. 1/8 финала. Женщины

8:00. Казахстан - Гонконг

Зауреш Акашева, Анастасия Лаврова, Сарвиноз Миркадирова, Ангелина Романовская

Командный турнир. 1/8 финала. Мужчины

10:00. Казахстан – Индия

Кирилл Герасименко, Айдос Кенжигулов, Алан Курмангалиев, Владислав Захаров

Дзюдо

8:00 Предварительные раунды. Женщины 48 кг, 52 кг. Мужчины 60 кг, 66 кг

14:00 Финалы

Абиба Абужакынова (48 кг), Магжан Шамшадин (60 кг), Галия Тынбаева (52 кг), Гусман Кыргызбаев (66 кг)

Бокс

Женщины/Мужчины. 1/8 финала

18:45 Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг) - Алкашбех (Палестина)

Теннис

12:00. Одиночный разряд Мужчины. Первый круг

Жукаев – Мухидинов (Таджикистан)

12:00. Парный разряд мужчины. Первый круг

Казахстан-1 – Катар-2

14:00. Парный разряд мужчины. Первый круг

Таджикистан-1 – Казахстан-2

Волейбол

Мужчины. Матч за 7-12 места

12:30. Казахстан – Тайбэй

Фехтование

Индивидуальный турнир. Женская шпага.

10:30. Групповой этап

12:45. Раунды на вылет

17:05. Полуфиналы

18:45. Финал

София Николайчук, Ульяна Писцова, Владислава Андреева, Александра Тамбовцева

Гандбол

Групповой этап. Мужчины

10:00. Казахстан – Бахрейн

Групповой этап. Женщины

14:00. Казахстан – Таиланд

Регби-7

Групповой этап. Женщины

10:05. Казахстан – Таиланд

15:15. Казахстан – Китай

Спортивная гимнастика

17:00 Мужчины квалификация и командный финал.

Роман Маменов, Эмиль Ахмеджанов, Асан Салимов, Алишер Тойбазаров

Шахматы

13:00. Индивидуальный турнир. Первый раунд. Мужчины

13:00. Индивидуальный турнир. Первый раунд. Женщины

15:00. Индивидуальный турнир. Второй раунд. Мужчины

15:00. Индивидуальный турнир. Второй раунд. Женщины

Жансая Адбумалик, Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Алау Нурматова, Динара Садуакасова, Алдияр Ансат, Ринат Джумабаев, Казыбек Ногербек, Алишер Сулейменов,

Рамазан Жалмаханов

Ушу

17:30. 1/8 финала. Женщины 52 кг, Мужчины 56 кг, 60 кг, 70 кг, 75 кг

Карим Иминжанов (56 кг) – Джан (Китай)

Нурсултан Измурзаев (70 кг) – Хотак (Авганистан)

Шохзод Ташполатов (75 кг) – Сабриабибеглу (Иран)

Киберспорт

EA SPORTS FC ONLINE 1/16 финала

8:30. Олжас Есентаев – Мосаад Сауд Алдосари (Саудовская Аравия)

8:30. Нурбакыт Миргали – Манучехр Беназирзода (Таджикистан)

Arena of Valor. Четвертьфинал

17:00. Казахстан – tbn