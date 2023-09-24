Казахстанская спортсменка завоевала путевку на Олимпийские игры в Париже

Елена Потапенко заняла 5-е место в индивидуальных соревнованиях по современному пятиборью среди женщин на Азиатских играх в Ханчжоу и получила олимпийскую лицензию на Игры во Франции в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Перед последним этапом казахстанская спортсменка занимала 8-е место в общем зачете, но удачное выступление в соревнованиях по стрельбе из пистолета принесло ей место в первой пятерке. Итоговый результат казахстанки – 1340 баллов.

"Как я говорил ранее, одной из целей участия в Азиаде является завоевание лицензий на Олимпиаду в Париже. Наши спортсмены борются за путевки на Олимпийские игры в 8-ми видах спорта. Поздравляю Елену Потапенко с сегодняшним результатом и желаю ей успехов в Париже", – отметил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

Также на соревнованиях по плаванию Мусин Адильбек и Пчелинцева Аделаида обновили рекорды Казахстана.