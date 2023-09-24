Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанская спортсменка завоевала путевку на Олимпийские игры в Париже

Елена Потапенко Фото: министерство туризма и спорта
Елена Потапенко заняла 5-е место в индивидуальных соревнованиях по современному пятиборью среди женщин на Азиатских играх в Ханчжоу и получила олимпийскую лицензию на Игры во Франции в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Перед последним этапом казахстанская спортсменка занимала 8-е место в общем зачете, но удачное выступление в соревнованиях по стрельбе из пистолета принесло ей место в первой пятерке. Итоговый результат казахстанки – 1340 баллов.

"Как я говорил ранее, одной из целей участия в Азиаде является завоевание лицензий на Олимпиаду в Париже. Наши спортсмены борются за путевки на Олимпийские игры в 8-ми видах спорта. Поздравляю Елену Потапенко с сегодняшним результатом и желаю ей успехов в Париже", – отметил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

Также на соревнованиях по плаванию Мусин Адильбек и Пчелинцева Аделаида обновили рекорды Казахстана.

Читайте также

24 сентября в китайском Ханчжоу стартовали соревнования летних Азиатских игр
Казахстанские спортсмены бьются за медали летних Азиатских игр: прямая трансляция
Магжан Шамшадин
Магжан Шамшадин принес "бронзу" сборной Казахстана на ХІХ Азиатских играх
дзюдо
Первая медаль сборной на ХІХ Азиатских играх: Абиба Абужакынова завоевала "серебро"
Мухит Турсынали
Азиада - 2023 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Астрономы предупредили землян о мощной магнитной бури
Впереди магнитная буря, как с ней справиться страдающим от мигрени и скачков давления
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления