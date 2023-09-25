Казахстанский борец Нурсултан Турсынов завоевал путевку на Олимпийские игры в Париже

Казахстанец Нурсултан Турсынов в ходе соревнований на Азиаде-2022 получил олимпийскую лицензию в греко-римской борьбе, сообщает Zakon.kz.

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По информации Telegram-канала "Спорт Шредингера", в схватке за путевку в Париж-2024 32-летний казахстанец победил азербайджанца Ислама Абасова – оба до этого неудачно бились за "бронзу".



Ранее сообщалось, что олимпийские лицензии в современном пятиборье по итогам одиночных соревнований завоевали Елена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин.



А дзюдоисты принесли сборной РК первые медали Азиады-2023: Абиба Абужакынова завоевала "серебро" в весовой категории до 48 кг, а Магжан Шамшадин – "бронзу" в весе до 60 кг.

Сейчас Казахстан занимает в медальном зачете на Азиатских играх 10 место, разделяя позиции с Ираном и ОАЭ. Китай, неоспоримый лидер, имеет в своем активе 30 медалей (20 золотых, 7 серебряных, 3 бронзовые). На втором и третьем местах идут Южная Корея и Япония, обе с 14 медалями. Южная Корея удерживает пятерку лучших с 5 золотыми, 4 серебряными и 5 бронзовыми медалями, в то время как Япония имеет 2 золотые, 7 серебряных и 5 бронзовых наград.