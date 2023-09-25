Азиада-2022: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 25 сентября

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В третий день игр Азиады казахстанцы выступят в 19 видах спорта, сообщает Zakon.kz.

В пляжном волейболе на стадии четвертьфиналов ожидается казахстанское дерби. Состоятся два финала в академической гребле. Поединки проведут боксеры, сообщает Prosports.kz. Пулевая стрельба 7:00. Подвижная мишень с 10 м. Финал. Мужчины

Подвижная мишень с 10 м. Финал. Мужчины 7:00. Подвижная мишень с 10 м. Командные соревнования. Финал. Мужчины Бахтияр Ибраев, Андрей Худяков, Асадбек Назиркулиев 7:00. Пневматическая винтовка с 10 м. Квалификация. Мужчины

Пневматическая винтовка с 10 м. Квалификация. Мужчины 7:00. Пневматическая винтовка с 10 м. Командные соревнования. Финал. Мужчины Юрий Юрков, Ислам Сатпаев, Константин Малиновский 7:00. Скорострельный пистолет. Мужчины. Квалификация. Вторая попытка

Скорострельный пистолет. Мужчины. Квалификация. Вторая попытка 7:00. Скорострельный пистолет. Мужчины. Командные соревнования . Вторая попытка Никита Черюкин, Артемий Кабанов, Руслан Юнусметов Академическая гребля 7:30. Одиночка. Мужчины. Финал А Владислав Яковлев 8:30. Четверка. Женщины. Финал А Светлана Германович, Мария Чернец, Анжела Полянина, Мелани Жакупова Маунтинбайк 7:00. Кросс-кантри. Женщины Алина Саркулова, Татьяна Генелева 11:30. Кросс-кантри. Мужчины Денис Сергиенко, Егор Карасев Фехтование Индивидуальный турнир. Мужская сабля. 7:00. Групповой этап

Групповой этап 8:15. Раунды на вылет

Раунды на вылет 16:00 . Полуфиналы

. Полуфиналы 17:50. Финал Артем Саркисян, Назарбай Саттархан Теннис Одиночный разряд женщины. Второй круг 8:00. Аружан Сагандыкова – Рутуджа Сампатрао Бхосале (Индия)

Аружан Сагандыкова – Рутуджа Сампатрао Бхосале (Индия) 10:00. Гозаль Айнитдинова – Джанис Тьен (Индонезия) Одиночный разряд мужчины. Второй круг 8:00. Денис Евсеев – Гутейрес Агапито Ферейра (Восточный Тимор) Парный разряд мужчины. Второй круг 10:00. Казахстан-1 (Ломакин - Попко) – Южная Корея-2 Парный разряд женщины. Второй круг 10:00. Казахстан-2 (Рустемова, Сагандыкова) – Индия-2

Казахстан-2 (Рустемова, Сагандыкова) – Индия-2 10:00. Казахстан-1 (Айнитдинова, Куламбаева) – Катар-2 Парный разряд мужчины. Второй круг 12:00. Казахстан-2 (Жукаев - Евсеев) – Япония-1 Микст. Второй круг 12:00. Казахстан-1 (Ломакин, Куламбаева) – Южная Корея-2

Казахстан-1 (Ломакин, Куламбаева) – Южная Корея-2 12:00. Казахстан-2 (Рустемова, Попко) – Индонезия-1 Спортивная гимнастика 8:00 Женщины. Квалификация и командный финал. Анфиса Иванова, Аида Бауыржанова, Амина Халимарден, Дарья Ясинская Плавание 8:11. Спина 50 м. Предварительный заплыв Ксения Игнатова 8:36. Вольный стиль 200 м. Предварительный заплыв Диана Тасжанова 8:50. Брасс 100 м. Предварительный заплыв Арсен Кожахметов 9:05. Комплексное плавание 200 м. Предварительный заплыв Ксения Игнатова Пляжный волейбол Четвертьфинал. Мужчины 11:00 Богату/Яковлев - Алдаш/Гурин Бокс Женщины/Мужчины 1/8 финала 12:00. Наталья Богданова (66 кг) – Рагад Ибрагим Алмаими (Саудовская Аравия)

Наталья Богданова (66 кг) – Рагад Ибрагим Алмаими (Саудовская Аравия) 18:30. Сакен Бибосинов (51 кг) – Уноболд Орхонтунгалаг (Монголия) Гандбол Групповой этап. Мужчины 12:00. Казахстан - Узбекистан Волейбол Мужчины. Матч за 7-10 места 12:30. Казахстан – Индонезия Водное поло Круговой турнир. Женщины 13:00. Казахстан - Сингапур Хоккей на траве Групповой этап. Женщины 14:00. Казахстан – Таиланд Тхэквондо 7:00. Предварительные раунды. Женщины 49 кг, мужчины 58 кг

Предварительные раунды. Женщины 49 кг, мужчины 58 кг 12:00 Финалы Ботагоз Капарова (49 кг), Елдос Искак (58 кг) Дзюдо 8:00 Предварительные раунды. Женщины 57 кг, 63 кг. Мужчины 73 кг, 81 кг

Предварительные раунды. Женщины 57 кг, 63 кг. Мужчины 73 кг, 81 кг 14:00 Финалы Севара Нишанбаева (57 кг), Эсмигул Куюлова (63 кг), Данияр Шамшаев (73 кг), Абылайхан Жубаназар (81 кг) Шахматы 13:00. Индивидуальный турнир. Третий раунд. Мужчины

Индивидуальный турнир. Третий раунд. Мужчины 13:00. Индивидуальный турнир. Третий раунд. Женщины

Индивидуальный турнир. Третий раунд. Женщины 15:00. Индивидуальный турнир. Четвертый раунд. Мужчины

Индивидуальный турнир. Четвертый раунд. Мужчины 15:00. Индивидуальный турнир. Четвертый раунд. Женщины Жансая Адбумалик, Бибисара Асаубаева, Ринат Джумабаев, Казыбек Ногербек Баскетбол 3Х3 Групповой этап. Женщины 17:00. Казахстан – Тайбэй Рамазан Самсин, Адиль Нариманов, Радислав Родионов, Богдлан Рабченюк Групповой этап. Мужчины 18:15. Казахстан – Кыргызстан Валерия Капитнова, Дилназ Еркебай, Диана Бушмелева, Ксения Абдурашитова Ушу Четвертьфинал 17:30. Айман Каршыга (60 кг) – Рошибина Деви Наорем (Индия) 1/8 финала Абдусамат Аширов (65 кг) – Мухаммад Абдул Рехман (Пакистан) Киберспорт EA SPORTS FC ONLINE 7:00. Нурбакыт Мыргали - tbn League of Legends. Групповой этап 8:10. Казахстан – Гонконг

Казахстан – Гонконг 9:20. Южная Корея - Казахстан Читайте также Какое место Казахстан занимает в медальном зачете на Азиатских играх Гвардеец из Актобе стал чемпионом мира по самбо Абиба Абужакынова поделилась впечатлениями от участия в ХІХ Азиатских играх

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