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Азиада-2022: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 25 сентября

Азиада 2022 Фото: pixabay
В третий день игр Азиады казахстанцы выступят в 19 видах спорта, сообщает Zakon.kz.

В пляжном волейболе на стадии четвертьфиналов ожидается казахстанское дерби. Состоятся два финала в академической гребле. Поединки проведут боксеры, сообщает Prosports.kz.

Пулевая стрельба

  • 7:00. Подвижная мишень с 10 м. Финал. Мужчины
  • 7:00. Подвижная мишень с 10 м. Командные соревнования. Финал. Мужчины

Бахтияр Ибраев, Андрей Худяков, Асадбек Назиркулиев

  • 7:00. Пневматическая винтовка с 10 м. Квалификация. Мужчины
  • 7:00. Пневматическая винтовка с 10 м. Командные соревнования. Финал. Мужчины

Юрий Юрков, Ислам Сатпаев, Константин Малиновский

  • 7:00. Скорострельный пистолет. Мужчины. Квалификация. Вторая попытка
  • 7:00. Скорострельный пистолет. Мужчины. Командные соревнования . Вторая попытка

Никита Черюкин, Артемий Кабанов, Руслан Юнусметов

Академическая гребля

  • 7:30. Одиночка. Мужчины. Финал А

Владислав Яковлев

  • 8:30. Четверка. Женщины. Финал А

Светлана Германович, Мария Чернец, Анжела Полянина, Мелани Жакупова

Маунтинбайк

  • 7:00. Кросс-кантри. Женщины

Алина Саркулова, Татьяна Генелева

  • 11:30. Кросс-кантри. Мужчины

Денис Сергиенко, Егор Карасев

Фехтование

Индивидуальный турнир. Мужская сабля.

  • 7:00. Групповой этап
  • 8:15. Раунды на вылет
  • 16:00. Полуфиналы
  • 17:50. Финал

Артем Саркисян, Назарбай Саттархан

Теннис

Одиночный разряд женщины. Второй круг

  • 8:00. Аружан Сагандыкова – Рутуджа Сампатрао Бхосале (Индия)
  • 10:00. Гозаль Айнитдинова – Джанис Тьен (Индонезия)

Одиночный разряд мужчины. Второй круг

  • 8:00. Денис Евсеев – Гутейрес Агапито Ферейра (Восточный Тимор)

Парный разряд мужчины. Второй круг

  • 10:00. Казахстан-1 (Ломакин - Попко) – Южная Корея-2

Парный разряд женщины. Второй круг

  • 10:00. Казахстан-2 (Рустемова, Сагандыкова) – Индия-2
  • 10:00. Казахстан-1 (Айнитдинова, Куламбаева) – Катар-2

Парный разряд мужчины. Второй круг

  • 12:00. Казахстан-2 (Жукаев - Евсеев) – Япония-1

Микст. Второй круг

  • 12:00. Казахстан-1 (Ломакин, Куламбаева) – Южная Корея-2
  • 12:00. Казахстан-2 (Рустемова, Попко) – Индонезия-1

Спортивная гимнастика

  • 8:00 Женщины. Квалификация и командный финал.

Анфиса Иванова, Аида Бауыржанова, Амина Халимарден, Дарья Ясинская

Плавание

  • 8:11. Спина 50 м. Предварительный заплыв

Ксения Игнатова

  • 8:36. Вольный стиль 200 м. Предварительный заплыв

Диана Тасжанова

  • 8:50. Брасс 100 м. Предварительный заплыв

Арсен Кожахметов

  • 9:05. Комплексное плавание 200 м. Предварительный заплыв

Ксения Игнатова

Пляжный волейбол

Четвертьфинал. Мужчины

  • 11:00 Богату/Яковлев - Алдаш/Гурин

Бокс

Женщины/Мужчины 1/8 финала

  • 12:00. Наталья Богданова (66 кг) – Рагад Ибрагим Алмаими (Саудовская Аравия)
  • 18:30. Сакен Бибосинов (51 кг) – Уноболд Орхонтунгалаг (Монголия)

Гандбол

Групповой этап. Мужчины

  • 12:00. Казахстан - Узбекистан

Волейбол

Мужчины. Матч за 7-10 места

  • 12:30. Казахстан – Индонезия

Водное поло

Круговой турнир. Женщины

  • 13:00. Казахстан - Сингапур

Хоккей на траве

Групповой этап. Женщины

  • 14:00. Казахстан – Таиланд

Тхэквондо

  • 7:00. Предварительные раунды. Женщины 49 кг, мужчины 58 кг
  • 12:00 Финалы

Ботагоз Капарова (49 кг), Елдос Искак (58 кг)

Дзюдо

  • 8:00 Предварительные раунды. Женщины 57 кг, 63 кг. Мужчины 73 кг, 81 кг
  • 14:00 Финалы

Севара Нишанбаева (57 кг), Эсмигул Куюлова (63 кг), Данияр Шамшаев (73 кг), Абылайхан Жубаназар (81 кг)

Шахматы

  • 13:00. Индивидуальный турнир. Третий раунд. Мужчины
  • 13:00. Индивидуальный турнир. Третий раунд. Женщины
  • 15:00. Индивидуальный турнир. Четвертый раунд. Мужчины
  • 15:00. Индивидуальный турнир. Четвертый раунд. Женщины

Жансая Адбумалик, Бибисара Асаубаева, Ринат Джумабаев, Казыбек Ногербек

Баскетбол 3Х3

Групповой этап. Женщины

  • 17:00. Казахстан – Тайбэй

Рамазан Самсин, Адиль Нариманов, Радислав Родионов, Богдлан Рабченюк

Групповой этап. Мужчины

  • 18:15. Казахстан – Кыргызстан

Валерия Капитнова, Дилназ Еркебай, Диана Бушмелева, Ксения Абдурашитова

Ушу

Четвертьфинал

  • 17:30. Айман Каршыга (60 кг) – Рошибина Деви Наорем (Индия)

1/8 финала

Абдусамат Аширов (65 кг) – Мухаммад Абдул Рехман (Пакистан)

Киберспорт

EA SPORTS FC ONLINE

  • 7:00. Нурбакыт Мыргали - tbn

League of Legends. Групповой этап

  • 8:10. Казахстан – Гонконг
  • 9:20. Южная Корея - Казахстан

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