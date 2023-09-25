Азиада-2022: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 25 сентября
В пляжном волейболе на стадии четвертьфиналов ожидается казахстанское дерби. Состоятся два финала в академической гребле. Поединки проведут боксеры, сообщает Prosports.kz.
Пулевая стрельба
- 7:00. Подвижная мишень с 10 м. Финал. Мужчины
- 7:00. Подвижная мишень с 10 м. Командные соревнования. Финал. Мужчины
Бахтияр Ибраев, Андрей Худяков, Асадбек Назиркулиев
- 7:00. Пневматическая винтовка с 10 м. Квалификация. Мужчины
- 7:00. Пневматическая винтовка с 10 м. Командные соревнования. Финал. Мужчины
Юрий Юрков, Ислам Сатпаев, Константин Малиновский
- 7:00. Скорострельный пистолет. Мужчины. Квалификация. Вторая попытка
- 7:00. Скорострельный пистолет. Мужчины. Командные соревнования . Вторая попытка
Никита Черюкин, Артемий Кабанов, Руслан Юнусметов
Академическая гребля
- 7:30. Одиночка. Мужчины. Финал А
Владислав Яковлев
- 8:30. Четверка. Женщины. Финал А
Светлана Германович, Мария Чернец, Анжела Полянина, Мелани Жакупова
Маунтинбайк
- 7:00. Кросс-кантри. Женщины
Алина Саркулова, Татьяна Генелева
- 11:30. Кросс-кантри. Мужчины
Денис Сергиенко, Егор Карасев
Фехтование
Индивидуальный турнир. Мужская сабля.
- 7:00. Групповой этап
- 8:15. Раунды на вылет
- 16:00. Полуфиналы
- 17:50. Финал
Артем Саркисян, Назарбай Саттархан
Теннис
Одиночный разряд женщины. Второй круг
- 8:00. Аружан Сагандыкова – Рутуджа Сампатрао Бхосале (Индия)
- 10:00. Гозаль Айнитдинова – Джанис Тьен (Индонезия)
Одиночный разряд мужчины. Второй круг
- 8:00. Денис Евсеев – Гутейрес Агапито Ферейра (Восточный Тимор)
Парный разряд мужчины. Второй круг
- 10:00. Казахстан-1 (Ломакин - Попко) – Южная Корея-2
Парный разряд женщины. Второй круг
- 10:00. Казахстан-2 (Рустемова, Сагандыкова) – Индия-2
- 10:00. Казахстан-1 (Айнитдинова, Куламбаева) – Катар-2
Парный разряд мужчины. Второй круг
- 12:00. Казахстан-2 (Жукаев - Евсеев) – Япония-1
Микст. Второй круг
- 12:00. Казахстан-1 (Ломакин, Куламбаева) – Южная Корея-2
- 12:00. Казахстан-2 (Рустемова, Попко) – Индонезия-1
Спортивная гимнастика
- 8:00 Женщины. Квалификация и командный финал.
Анфиса Иванова, Аида Бауыржанова, Амина Халимарден, Дарья Ясинская
Плавание
- 8:11. Спина 50 м. Предварительный заплыв
Ксения Игнатова
- 8:36. Вольный стиль 200 м. Предварительный заплыв
Диана Тасжанова
- 8:50. Брасс 100 м. Предварительный заплыв
Арсен Кожахметов
- 9:05. Комплексное плавание 200 м. Предварительный заплыв
Ксения Игнатова
Пляжный волейбол
Четвертьфинал. Мужчины
- 11:00 Богату/Яковлев - Алдаш/Гурин
Бокс
Женщины/Мужчины 1/8 финала
- 12:00. Наталья Богданова (66 кг) – Рагад Ибрагим Алмаими (Саудовская Аравия)
- 18:30. Сакен Бибосинов (51 кг) – Уноболд Орхонтунгалаг (Монголия)
Гандбол
Групповой этап. Мужчины
- 12:00. Казахстан - Узбекистан
Волейбол
Мужчины. Матч за 7-10 места
- 12:30. Казахстан – Индонезия
Водное поло
Круговой турнир. Женщины
- 13:00. Казахстан - Сингапур
Хоккей на траве
Групповой этап. Женщины
- 14:00. Казахстан – Таиланд
Тхэквондо
- 7:00. Предварительные раунды. Женщины 49 кг, мужчины 58 кг
- 12:00 Финалы
Ботагоз Капарова (49 кг), Елдос Искак (58 кг)
Дзюдо
- 8:00 Предварительные раунды. Женщины 57 кг, 63 кг. Мужчины 73 кг, 81 кг
- 14:00 Финалы
Севара Нишанбаева (57 кг), Эсмигул Куюлова (63 кг), Данияр Шамшаев (73 кг), Абылайхан Жубаназар (81 кг)
Шахматы
- 13:00. Индивидуальный турнир. Третий раунд. Мужчины
- 13:00. Индивидуальный турнир. Третий раунд. Женщины
- 15:00. Индивидуальный турнир. Четвертый раунд. Мужчины
- 15:00. Индивидуальный турнир. Четвертый раунд. Женщины
Жансая Адбумалик, Бибисара Асаубаева, Ринат Джумабаев, Казыбек Ногербек
Баскетбол 3Х3
Групповой этап. Женщины
- 17:00. Казахстан – Тайбэй
Рамазан Самсин, Адиль Нариманов, Радислав Родионов, Богдлан Рабченюк
Групповой этап. Мужчины
- 18:15. Казахстан – Кыргызстан
Валерия Капитнова, Дилназ Еркебай, Диана Бушмелева, Ксения Абдурашитова
Ушу
Четвертьфинал
- 17:30. Айман Каршыга (60 кг) – Рошибина Деви Наорем (Индия)
1/8 финала
Абдусамат Аширов (65 кг) – Мухаммад Абдул Рехман (Пакистан)
Киберспорт
EA SPORTS FC ONLINE
- 7:00. Нурбакыт Мыргали - tbn
League of Legends. Групповой этап
- 8:10. Казахстан – Гонконг
- 9:20. Южная Корея - Казахстан