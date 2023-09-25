Азиада-2022: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 26 сентября

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В третий день игр Азиады казахстанцы выступят в 16 видах спорта, сообщает Zakon.kz.

25 сентября Казахстан завоевал три бронзовые медали. Их авторами стали Никита Чирюкин (пулевая стрельба) и дзюдоисты Эсмигуль Куюлова (до 63 кг) с Абылайханом Жубаназаром (до 81 кг). 26 сентября казахстанцы выступят в дисциплинах: 9:00, 12:30 – Фехтование. Сабля, шпага.



9:00 – Пулевая стрельба. 10 м по движущей мишени (микс), пневматическая винтовка (микс) 25 м спортивный пистолет.

9:00 – Стендовая стрельба. Скит. Квалификация.

9:00, 14:00 – Таэквондо. 63 кг, 53 кг, 57 кг.

9:50 – Киберспорт. Street Fighter V. Плей-офф.

10:00 – Велотрек. Командный спринт (мужчины), командная гонка преследования (мужчины), командная гонка преследования (женщины).

10:00, 16:00 – Дзюдо. 78 кг, +78 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг.

10:00 – Теннис. Евсеев Денис – Тунг-Лин Ву (Тайпей), Жукаев Бейбит – Сумит Накал (Индия), Айнитдинова Гозаль / Куламбаева Жибек – Я. Ли / Е. Лианг (Тайпей).

10:00 – Плавание. 100 м вольный стиль, 200 м на спине, 400 м вольный стиль.

11:00 – Баскетбол 5х5. Мужчины. Предварительные матчи. Казахстан – Саудовская Аравия.

15:00 – Спортивная гимнастика. Мужское многоборье. Финал.

15:00 – Шахматы. Индивидуальные соревнования. 5-7 раунды.

17:00 – Пляжный волейбол. Мужчины. Полуфинал. Казахстан – Катар.

17:50 – Баскетбол 3х3. Предварительные матчи. Казахстан – Камбоджа.

19:30 – Ушу. Санда 52 кг. Четвертьфинал. Турсын Аян – Меликова Айлар (Туркменистан)

20:30 – Бокс. Вечерняя сессия. Предварительные бои. Махмуд Сабырхан – Ли Ечан (Южная Корея) Читайте также "Барыс" вырвал победу в драме с "Нефтехимиком" Азиатские игры в Ханчжоу: 25 сентября Казахстан завоевал три медали Еще один дзюдоист принес сборной Казахстана бронзовую медаль Азиады

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